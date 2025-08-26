Más Información

Pachuca.– La Fiscalía General de la República en la colonia La Nopalera, del municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, luego de que durante una revisión se detectó que el suministro de gas licuado se realizaba en una cantidad inferior a la registrada en los instrumentos de medición.

Se dio a conocer que una denuncia presentada por la Procuraduría Federal del Consumidor originó una orden de verificación, en la cual se detectaron inconsistencias en las pruebas volumétricas que arrojaron mediciones inferiores a las especificadas.

Ante ello, el Ministerio Público Federal inició una carpeta de investigación y solicitó una para intervenir la estación, donde se aseguró el inmueble, además de un medidor, dos tanques de gas, una manguera de alta presión y 13 extintores.

En Tezontepec de Aldama se aseguró un predio utilizado para el trasiego de huachicol (26/08/2025). Foto: Especial
En Tezontepec de Aldama se aseguró un predio utilizado para el trasiego de huachicol (26/08/2025). Foto: Especial

En otro operativo, relacionado con el combate al robo de combustible. Elementos del Ejército Mexicano, de la Secretaría de Seguridad y de Petróleos Mexicanos realizaron una intervención en un domicilio ubicado en la localidad de San Juan Achichilco, municipio de Tezontepec de Aldama.

En ese lugar fue localizada una presunta bodega utilizada para el trasiego de combustible . En el predio fueron encontrados varios vehículos con reporte de robo, camionetas, contenedores y combustible.

El sitio quedó asegurado por agentes policíacos, en tanto se realizan las investigaciones correspondientes.

Infraestructura usada para el trasiego de huachicol (26/08/2025). Foto: Especial
Infraestructura usada para el trasiego de huachicol (26/08/2025). Foto: Especial
