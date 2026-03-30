La coalición “Sigamos Haciendo Historia en Veracruz”, integrada por Morena y PVEM, aventaja con tan solo 19 votos en la elección extraordinaria del municipio de Tamiahua, celebrada ayer domingo.

De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), la candidata de la coalición, María del Pilar Guzmán Medellín, aventaja con un total de cuatro mil 175 votos; sin embargo, en la segunda posición se ubicó el candidato del PT, Jorge Antonio Lara, con cuatro mil 156 sufragios.

Al haber una diferencia de tan solo 19 votos y registrarse 158 votos nulos, se configuran al menos dos causales para que se lleve a cabo un recuento voto por voto de la elección extraordinaria, por lo que el ganador se definirá hasta el próximo miércoles.

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A las 23:30 horas de ayer domingo se llevó a cabo el cierre del Programa de Resultados Electorales Preliminares, con el 100% de las actas capturadas de estos comicios; sin embargo, se trata de información preliminar, la cual se oficializará el próximo miércoles, día en que se lleve a cabo el cómputo municipal.

La elección extraordinaria del municipio de Tamiahua se celebró este domingo luego que la elección ordinaria del año pasado se anuló al descubrirse que la candidata ganadora del PVEM, Citlali Medellín, rebasó los topes de gastos de campaña.

La consejera presidenta del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE Veracruz), Marisol Alicia Delgadillo Morales, resaltó el interés y cultura democrática que demostraron los habitantes de dicha región del norte de Veracruz, pues se registró un 57.17 por ciento de participación ciudadana.

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La funcionaria electoral reconoció a las candidaturas y a sus representantes no solo el acompañamiento, sino su actuación durante la jornada, lo que permitió una jornada que se desarrolló de manera pacífica y donde la ciudadanía finalmente ha decidido su voto.

En este sentido, el Secretario Ejecutivo del OPLE, Luis Fernando Reyes Rocha, mencionó que es importante que la ciudadanía tenga en cuenta que el PREP es un marco de referencia, pero no es el cómputo oficial.

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