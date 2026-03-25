Jiutepec, Mor.- Un hombre fue ejecutado y abandonado con signos de tortura la noche de este martes a un costado de la carretera federal Cuernavaca-Cuautla, a la altura de la colonia Independencia en Jiutepec, contiguo a Cuernavaca. Automovilistas que circulaban con dirección a Yautepec reportaron el hallazgo cerca del acceso estratégico al Cañón de Lobos, un tramo de curvas carreteras, y alertaron sobre la presencia de un cuerpo inerte en la zona de acotamiento.

Al arribar al lugar, elementos de la policía estatal confirmaron que la víctima se encontraba maniatada y presentaba múltiples lesiones provocadas por proyectil de arma de fuego; en el sitio hallaron diversos casquillos percutidos que confirman el sitio como escenario del crimen.

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Paramédicos que acudieron al auxilio certificaron el deceso inmediato del sujeto, cuya identidad no ha sido establecida por las autoridades ministeriales.

La Fiscalía General del Estado procedió al acordonamiento perimetral para la recolección de indicios balísticos y el levantamiento del cuerpo, e inició una carpeta de investigación por homicidio calificado en una de las rutas con mayor incidencia delictiva de la zona metropolitana.

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