Oaxaca de Juárez.— En noviembre de 2025, Isidra Belén Rosales Sánchez, de 71 años, fue galardonada con un reconocimiento otorgado por la Comisión Nacional del Deporte (Conade) por su perseverancia y participación en carreras atléticas y peregrinaciones organizadas en su región.

Actualmente, lleva más de 142 días viviendo en la calle, luego de ser desplazada de manera forzosa junto con otras 88 familias de la comunidad Buenavista, una población del municipio de Santiago Yosondúa, en la región Mixteca de Oaxaca. Isidra huyó de su hogar cuando un grupo armado de la población vecina Santa María Yolotepec ingresó disparando sus armas y quemando viviendas, por conflicto agrario.

Su carrera deportiva empezó en 2025 a los 70 años. En Santiago Yosondúa se organizó una competencia y uno de sus hijos la animó a competir. En esa ocasión corrió 10 kilómetros y ganó 300 pesos. Para ello, no usó ropa especial, llevaba su falda y zapatos de siempre.

“Nomás me dijo mi hijo, usted mamá, ¿no se anima a correr?, me dijo, sí, le dije. Me animé, me inscribí y fui a correr. Éramos varios, pero la persona más grande nomás era yo”, recuerda.

Isidra nació el 2 de enero de 1955 en Cabecera de Cañada, un núcleo rural de Santiago Yosondúa. Al casarse se fue a vivir con su esposo a Buenavista, con quien tuvo seis hijos. Después participó en las competencias deportivas realizadas en Oaxtepec, Morelos. Fue una de las mujeres que portó una antorcha con la cual se prendería el fuego inaugural de la competencia.

“Me dieron una antorcha, esa que le prende luz. Estuve agarrando y corrí. Le di a una compañera y esta le dio a la otra compañera y así nos fuimos lejos. Ya que todos participamos y ya nos subieron a lo alto, nos vieron ahí y prendieron las luces”.

Fue ahí que la Conade le otorgó un reconocimiento en el que la describe como una corredora entusiasta, “cuyo espíritu inquebrantable es inspiración para su familia, su comunidad y para todos los seres humanos”.

“Reconocemos su pasión y fortaleza demostrados en cada uno de sus pasos, en cada uno de los caminos que recorre día a día con sencillez y con profunda convicción. Honramos el ejemplo de vida que nos transmite, el cual nos confirma que la práctica del deporte ha sido y será siempre fuerza inagotable de salud y bienestar”, se lee en su reconocimiento.

El inicio de su desplazamiento

El 18 de agosto de 2025, un grupo armado de la comunidad de Santa María Yolotepec ingresó violentamente a Buenavista. En la irrupción dispararon sus armas, incendiaron viviendas y vehículos, y robaron ganado y maíz. El objetivo de esta agresión fue reclamar la presunta propiedad de mil 625 hectáreas sobre las cuales está asentada la población de Buenavista.

Isidra estaba preparando tortillas cuando su nuera escuchó balazos y le avisó que estaban quemando casas y tirando balazos, por lo que tomó su dinero y sus documentos de identificación y huyó junto con su esposo y su nuera.

Al principio caminaron hacia las oficinas de la agencia municipal de Buenavista, donde se refugiaron por la noche. Al día siguiente caminaron hacia la comunidad de Cabecera de Cañada y finalmente hacia la cabecera municipal de Santiago Yosondúa, donde se encuentra viviendo junto con otras 88 familias, en la calle.

“Allí estamos viviendo tristes porque en el piso, ahí nos quedamos a dormir (…). Y para el alimento, para comer, pues a veces nos van a dejar unas tortillas o masa y nosotros preparamos la tortilla o a veces compramos y así estamos viviendo”.

Su casa, dice, no fue destruida ni quemada; pero sí se robaron su mazorca y una de sus hijas logró rescatar a sus chivos; pero desde hace 142 días no regresa a su hogar y no sabe en qué condiciones se encuentra.

A la fecha, 61 mujeres, 27 niñas, 32 niños, 33 adultos mayores, 58 hombres, 12 madres solteras y dos bebés se encuentran viviendo a la intemperie a un costado del Palacio Municipal de Santiago Yosondúa.