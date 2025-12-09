Rommel Pacheco y el gran desafío al que se enfrenta al dirigir la Conade

Con poco más de un año al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco ha descubierto que dirigir el deporte mexicano implica enfrentar retos complejos y apasionantes.

El exclavadista reconoció que la mayor dificultad de su cargo no radica únicamente en la administración de recursos o gestión institucional, sino en garantizar que cada decisión se traduzca en beneficios reales para los atletas.

Pacheco subrayó que el trabajo en equipo ha sido la clave para transformar a la Conade y ponerla por completo al servicio de los deportistas, consolidando una nueva etapa, en la que la prioridad es acompañar y respaldar a esos atletas.

“Lo más complicado es el sistema del deporte que existe a nivel internacional. La Conade es una institución de Gobierno, pero trabajamos con federaciones e institutos del deporte autónomos. Sentamos las bases de la transparencia, para que el dinero llegue al atleta. Es difícil articular todo, pero haciendo equipo con actitud, voluntad y pasión, nos damos cuenta de que el deporte transforma vidas”, comentó, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

Rommel, quien se sumó al proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum desde su comienzo, agradeció el respaldo, recordando también que la principal encomienda social de su área es llevar el deporte a todos los mexicanos.

“Estoy muy agradecido con la Presidenta de México, me sumó desde el inicio del proyecto. Es un gran compromiso llegar hasta esta posición”, finalizó.