Más Información

Gobierno anuncia credencialización para Servicio Universal de Salud; tarjeta será física y digital

Gobierno anuncia credencialización para Servicio Universal de Salud; tarjeta será física y digital

Registro para credencial del Servicio Universal de Salud iniciará en marzo, informa Bienestar; así será el procedimiento

Registro para credencial del Servicio Universal de Salud iniciará en marzo, informa Bienestar; así será el procedimiento

Nace en redes mercado negro de chips ya registrados

Nace en redes mercado negro de chips ya registrados

Entre mensajes filtrados y fotos con IA, Trump agrava el pleito con Europa por Groenlandia; "¡No hay vuelta atrás!"

Entre mensajes filtrados y fotos con IA, Trump agrava el pleito con Europa por Groenlandia; "¡No hay vuelta atrás!"

Garduño, extitular del INM, va a la SEP; se suma como director de Centros de Formación para el Trabajo

Garduño, extitular del INM, va a la SEP; se suma como director de Centros de Formación para el Trabajo

“Ningún rector universitario se encuentra a salvo en el país”: Director de la ANUIES

“Ningún rector universitario se encuentra a salvo en el país”: Director de la ANUIES

Culiacán. - En puntos distintos del fueron privados de la vida con disparos de armas de fuego un adolescente de nombre Maximiliano “N”, de 17 años y un médico de nombre Jesús Manuel “N”, de 33 años, cuyo cuerpo quedó dentro de su propio consultorio.

Frente a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el centro de la sindicatura de Costa Rica, en un consultorio privado, un médico fue asesinado a balazos por personas desconocidas, por lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) inició las primeras investigaciones de este homicidio.

El consultorio médico se ubica sobre la avenida San Rafael, como parte de una empresa que brinda diversos servicios de estudios clínicos y atención médica, donde, el doctor Jesús Manuel “N” entró a cubrir el horario de prestación de servicios nocturnos.

Lee también

Los paramédicos que fueron notificados sobre una persona herida en la avenida principal del centro de la sindicatura de Costa Rica. Al revisar al cuerpo determinaron que no presentaba signos vitales, por lo que se dio aviso a los peritos judiciales.

En el sector del Barrio, en la parte oriente de Culiacán, hombres armados derribaron el portón de una viviendas ubicada en un conjunto habitacional privado, en donde asesinaron a balazos a un adolescente de nombre Maximino “N” de 17 años.

Sobre la calle Tailandia, en la privada Punto Oriente, quedó el cuerpo del menor, por lo que elementos de la Policía Estatal Preventiva y municipal que llegaron al sitio, resguardaron la escena del homicidio, para que los peritos forenses realizaran sus labores.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]