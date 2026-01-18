En medio de un ambiente de convivencia y fraternidad, el gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya junto al presidente municipal, Juan de Dios Gámez Mendívil, dieron el banderazo de salida al Maratón Internacional de Culiacán 2026, en su edición número 35, evento que reunió a alrededor de 4 mil participantes locales, nacionales e internacionales.

En esta edición, de acuerdo con los datos del Patronato, hubo un registro de un 35 por ciento más de corredores respecto al 2025, generando un gran afluencia además por participantes sin número que se sumaron a este evento deportivo.

Maratón Internacional de Culiacán 2026; reúne a 4 mil corredores en su edición 35. Foto: Especial

Desde temprana hora, corredoras y corredores iniciaron el recorrido en los distintos circuitos de 5, 10, 21 y 42 kilómetros, en las ramas femenil y varonil, en un ambiente familiar y festivo que marcó el arranque de esta tradicional justa deportiva.

Al respecto, el alcalde Juan de Dios Gámez destacó la importancia social y cultural del evento, al señalar que este tipo de actividades permiten la convivencia familiar y fortalecen la identidad colectiva.

“En el marco de este tipo de eventos que nos permiten venir con la familia, vemos expresiones muy valiosas: niños que corren 5 kilómetros, padres y madres que participan en el medio maratón, así como personas que nos visitan de otros estados y países. Todo esto nos permite consolidarnos como sociedad y celebrar este ya tradicional Maratón Culiacán 2026”, expresó.

Maratón Internacional de Culiacán 2026; reúne a 4 mil corredores en su edición 35. Foto: Especial

Asimismo, reconoció la participación y el respaldo de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a la que calificó como un aliado histórico para la realización del maratón, junto con el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Culiacán y el patronato organizador.

Finalmente, se informó que la ceremonia de premiación se llevará a cabo al mediodía, momento en el que se darán a conocer los resultados oficiales de las distintas categorías y se entregarán las preseas a las y los ganadores del Maratón Internacional de Culiacán 2026.

