Pachuca.- El dirigente del Comité Directivo Estatal del PRI en Hidalgo, , dio a conocer que presentó una ante la Procuraduría de Justicia de la entidad por allanamiento de las instalaciones y amenazas.

Precisó que durante la madrugada se registró una en las instalaciones de su partido, donde además dejaron un anónimo con amenazas.

Precisó que durante la madrugada se registró una violenta irrupción en las instalaciones de su partido, donde además dejaron un anónimo con amenazas. Foto: Especial.
Señaló que, aunque no se reportó ningún hurto, sí fueron revisados todos los espacios. El líder priista informó. “Con claro uso de violencia, fue vulnerada la seguridad de acceso a mi oficina, en la que hay visibles huellas de que revisaron todos los espacios”, afirmó.

Consideró que se trata de un acto de intimidación, ya que no se identificó ningún objeto sustraído, pero sí una revisión en los archivos y documentos oficiales, además del hallazgo de una nota anónima con amenazas.

Ante estos hechos, dijo que acudió a la Procuraduría de Justicia a interponer la denuncia correspondiente y subrayó que las investigaciones se llevarán hasta sus últimas consecuencias.

Señaló que no se reportó ningún hurto pero sí fueron revisados todos los espacios. Foto: Especial.
“En Hidalgo el PRI ni se dobla, ni se intimida. Aquí estamos para luchar por nuestro estado”, destacó el también diputado local.

