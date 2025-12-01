Los diputados locales, probaron por mayoría de votos, la autorización al Ejecutivo local, la contratación de nueva deuda por más de 4 mil 144 millones de pesos, lo que dispararía la deuda actual a los casi 8 mil millones de pesos.

En un primer dictamen, el Pleno del Congreso, aprobó un dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Finanzas, por el que autoriza al Ejecutivo, la contratación de un financiamiento hasta por dos mil 010 millones de pesos.

Lo anterior con el voto en contra de los diputados del PRD, PRI y Movimiento Ciudadano, incluso el coordinador del PRD, Francisco Cabrera, presentó una moción suspensiva para que el dictamen fuera retirado y la solicitud del financiamiento se sometiera a consulta pública, aunque la propuesta fue desechada por mayoría.

“Pido que se suspenda la discusión y la votación, que en 30 días la comisión traiga al pleno el proyecto completo, los números reales y se haga una consulta pública a la ciudadana y ciudadanos de Tabasco.

“Si aprobamos a ciegas estos 2 mil 010 millones, sin proyecto, sin número, sin consulta, estaremos traicionando y condenando a todas las familias tabasqueñas a pagar por décadas un elefante blanco que solo servirá para la foto”, advirtió.

A su vez, el diputado del PRI, Fabian Granier refirió que, Tabasco tienen otras prioridades por encima de la construcción de un Centro de un nuevo Convenciones, como la seguridad, la salud y la educación.

“Es irresponsable endeudarse sin atender antes las verdaderas prioridades del pueblo tabasqueño, el problema no es solo la deuda, es endeudarnos para lo que no es prioritario, mientras las urgencias del pueblo siguen sin resolverse, no es relevante un centro de convenciones si no existe conectividad, turismo, infraestructura, ni mucho menos seguridad”, afirmó.

De su lado, el diputado del PRD, Nelson Gallegos Vaca, advirtió que la contratación de este financiamiento disparará la deuda del estado has llegar a casi 8 mil millones de pesos.

“Hoy con ese nuevo crédito se pretende incrementar un 40% la deuda actual llevándola casi 8 mil millones de pesos, es decir hipotecar a Tabasco, se hipoteca a nuestras familias y se hipoteca el futuro de quienes ni siquiera han nacido”, fustigó.

En contra parte, el presidente de la Comisión de Hacienda, Gerardo Antonio Hernández, recordó que los recursos serán utilizados para el proyecto 'Villahermosa 2030' que, incluye el Centro de Convenciones y este financiamiento, será pagado en cuatro años y seis meses, antes de que concluya la administración, para no heredar deudas, siendo aprobada la solicitud, con 27 votos a favor, 8 votos y cero abstenciones.

Aprueban financiamiento por más de dos mil mdp; Tabasco implementará su nuevo C5

En un segundo dictamen, los diputados autorizaron al Ejecutivo, contratar a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), un financiamiento plurianual, hasta por 2 mil 134 millones 705 mil 647 pesos, para la implementación del C5 en Tabasco.

Al justificar la medida, el diputado de Morena, Jorge Suárez, explicó que, existe un profundo rezago tecnológico en las instituciones de seguridad pública, que operan con herramientas, sistemas y equipos que han agotado su vida útil.

“La eficacia del servicio de seguridad pública depende en gran medida de la capacidad institucional para prevenir y responder ante las conductas que vulneren el orden y la paz pública, capacidad que actualmente se ve comprometida por el profundo rezago tecnológico que enfrentan las instituciones de seguridad en nuestro estado, muchas de estas operan con herramientas sistemas y equipos que han agotado su vida útil y no pueden ser actualizados.

Mientras tanto, el coordinador del PRD, Francisco Cabrera, afirmó que, es falso que con esta deuda se resolverá el problema de la inseguridad.

“Esto no es inversión en seguridad, es un cheque en blanco para el derroche, la corrupción y la deuda encubierta que cargaremos por años. Más de 2 mil 134 millones de pesos para un supuesto C5, la tecnología ayuda, sí, pero no hace milagros, un C5 no detiene delincuentes solo los graba, pretender que este gasto resolverá inseguridad es una irresponsabilidad y un engaño al pueblo”, recriminó, aunque, el dictamen fue finalmente aprobado por mayoría de votos.

