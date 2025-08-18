Más Información

Tuxtla Gutiérrez.- Jovana Karina “N”, la presunta responsable del delito de feminicidio en grado de tentativa en agravio de Ximena “N”, fue ingresada al y presentada ante la autoridad judicial que determinará su situación jurídica, informó la Fiscalía General del Estado de Chiapas.

La institución ministerial precisó que en las recientes horas la indagatoria sobre la imputada fue judicializada y la presunta feminicida en grado de tentativa compareció ante el órgano jurisdiccional que resolverá su estado legal.

La defensa jurídica de la imputada solicitó duplicidad del término constitucional de 144 horas; el próximo 20 de agosto se retomará la audiencia judicial, mientras tanto Jovana Karina “N”, o Jovana “N”, permanecerá en prisión preventiva oficiosa.

La Fiscalía General, a cargo de Jorge Luis Llaven Abarca, reiteró sobre el caso Ximena “N” - Jovana Karina “N”, y otros agravios a mujeres, que no habrá impunidad en el combate a la violencia feminicida en Chiapas.

Ximena “N”, una joven de 22 años, fue atropellada el pasado viernes por Jovana Karina “N” en una calle aledaña al parque de La Marimba, en el barrio de Guadalupe, zona centro de Tuxtla Gutiérrez.

En redes sociales se publicó que Ximena “N” quedó gravemente herida después de que Jovana Karina “N”, expareja de su novio, la atropelló de manera intencional con una camioneta.

La agresora, se dijo, aguardaba a la joven en las proximidades del sitio de los hechos. Cuando vio a Ximena aceleró la camioneta BMW, la arrolló y la impactó contra otro vehículo.

Familiares y amigos dijeron que el ataque no fue un accidente, sino un acto deliberado, con dolo y alevosía. La agresora ya había sido denunciada por amenazas ante la Fiscalía Metropolitana, precisaron.

La familia de Ximena pidió la intervención de las autoridades de procuración y administración de justicia y al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar que se garantice un proceso legal y transparente que someta legalmente a la agresora de acuerdo con el delito de feminicidio.

