Culiacán, Sin. El presunto responsable de la muerte del adolescente de nombre Sergio Francisco “N”, de 16 años de edad, el cual recibió un disparo cuando viajaba en un camión urbano de la línea Autotransportes Águilas del Pacífico, derivado de una discusión entre el chofer y el conductor de un vehículo, fue detenido en Mazatlán.

Las autoridades judiciales dieron a conocer que elementos de la Unidad Especializada en Aprehensiones de la Fiscalía General del Estado logró la captura de Daniel “N”, de 28 años de edad, señalado como el responsable del delito de homicidio calificado con ventaja en lugar concurrido.

Según las investigaciones, el pasado seis de septiembre, el adolescente viajaba en un camión del transporte público, cuando circulaba por la avenida Oscar Pérez Escobaos, en la ciudad de Mazatlán, el chofer de la unidad tuvo un altercado con el conductor de un vehículo, en cuyas discusiones hubo amenazas.

Poco después de este acontecimiento, el chofer del autobús de servicio público fue perseguido por dos motociclistas, los cuales le dispararon en varias ocasiones, por lo que el menor que viajaba en uno de los asientos resultó herido por lo que fue trasladado a un hospital donde falleció.

Se dice que el adolescente, Sergio Francisco “N”, de 16 años a través de su teléfono alcanzó a enviarle mensaje a sus familiares, sobre lo que sucedía en el trayecto, cuando una de las balas alcanzó su cabeza, por lo que los cuerpos de auxilio le brindaron asistencia y lo trasladaron a un hospital donde murió poco después.

