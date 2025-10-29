El exportero del Santos Laguna y Monterrey, Jonathan Orozco, fue detenido la noche del martes en Torreón, Coahuila, y liberado este miércoles después de llegar a un acuerdo reparatorio por un delito cometido hace dos años.

Carlos Rangel, delegado de la fiscalía de Coahuila en La Laguna, informó que se cumplimentó ayer una orden de aprehensión por los delitos de lesiones y daños derivado de una carpeta de investigación.

La detención ocurrió cerca de las 20:40 horas en la carretera Torreón-San Pedro, al exterior del Territorio Santos Modelo (TSM). Fue hace cerca de dos años que Orozco estuvo involucrado en un accidente vial, y la persona afectada lo denunció por los delitos de lesiones leves extendida y daños a propiedad ajena por cuantía mayor, ambos cometidos de manera culposa y con modalidad agravante por estado de ebriedad.

El exportero pasó la noche en el Cereso de Torreón y fue puesto a disposición del juez de control. Hoy en audiencia inicial, se le formuló imputación, se le vinculó a proceso y se llegó a un acuerdo reparatorio.

El delegado Carlos Rangel informó que al terminar la audiencia y después de llegar al acuerdo, quedó en libertad.

