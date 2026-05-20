Altar, Sonora. - Un operativo coordinado entre corporaciones de seguridad permitió la captura de Jesús Alberto “N”, de 47 años, así como el aseguramiento de un vehículo, armas de fuego de alto poder y cartuchos útiles sobre la carretera internacional, en el tramo Altar-Santa Ana, municipio de Altar.

Los hechos se registraron a la altura del kilómetro 70+200, donde personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) realizaban recorridos de prevención y disuasión del delito.

Durante las acciones operativas, los agentes detectaron un vehículo Ford Ranger cuyo conductor intentó evadir a las autoridades al percatarse de la presencia policial, iniciándose una intervención inmediata.

Detienen a hombre armado en Altar, Sonora; aseguran más de 8 mil cartuchos y fusiles. Foto: Especial.

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Metros más adelante, la unidad fue interceptada e identificado el conductor como Jesús Alberto “N”; al efectuar una inspección de seguridad al vehículo, los elementos localizaron un compartimento oculto en la batea donde se encontraban armas y cartuchos.

Entre los indicios asegurados destacan cuatro fusiles de asalto tipo AR-15, tres cargadores para ese tipo de arma, mil 229 cartuchos calibre 5.56x45 y 6 mil 783 cartuchos calibre 7.62x39.

Tras el hallazgo, se dio aviso al Agente del Ministerio Público con competencia en la materia, quien ordenó la detención del imputado, así como el aseguramiento del vehículo y del armamento localizado.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora y las instituciones de seguridad de los tres niveles mantienen operativos permanentes de coordinación interinstitucional para fortalecer la seguridad en las rutas carreteras y combatir el tráfico ilegal de armas y actividades delictivas en la región.

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