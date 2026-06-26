Estados | 26-06-26 | 19:17 | Actualizada | 26-06-26 | 19:17 |

Hermosillo, Son. - Tras , la alcaldesa de Guaymas, Karla Córdova González, informó que el y turnado a la Fiscalía de Sonora.

En un mensaje dirigido a la población, la informó que, derivado de los hechos ocurridos el jueves 25 de junio, que involucran al mando policiaco , se tomó la determinación de separarlo de su cargo, tal como lo indican los procedimientos de ley.

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La alcaldesa de Guaymas, Karla Córdova González, informó que el comandante de Tránsito Municipal fue separado de su cargo. | Foto: Especial.
La alcaldesa de Guaymas, Karla Córdova González, informó que el comandante de Tránsito Municipal fue separado de su cargo. | Foto: Especial.

Lo anterior y actuando bajo los principios de legalidad y transparencia, se han interpuesto las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) y la Comisión de Honor, Justicia y Promoción de este H. Ayuntamiento.

Este Gobierno Municipal reitera su compromiso con la ciudadanía de mantener el orden público y asegura que no se tolerará ninguna acción que vulnere la confianza de las y los guaymenses, externó la munícipe.

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JACL/cr

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