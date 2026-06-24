Nogales. - La cónsul general de Estados Unidos en Nogales, Michelle N. Ward, se despidió oficialmente de la comunidad del norte de Sonora tras concluir su encargo diplomático, resaltando los logros alcanzados en materia de seguridad, desarrollo económico, educación y fortalecimiento de la relación entre México y Estados Unidos.

A través de una carta dirigida a los habitantes de la región, Ward agradeció el respaldo recibido durante su estancia en Sonora y destacó que la relación bilateral se fortaleció mediante proyectos estratégicos y acciones conjuntas entre autoridades de ambos países.

La diplomática recordó que durante su gestión se concretó la construcción y apertura de un nuevo edificio consular en Nogales, una obra que, afirmó, refleja el compromiso permanente del gobierno estadounidense con la frontera Sonora-Arizona y la cooperación binacional.

Entre los resultados alcanzados mencionó la realización de programas de capacitación para corporaciones de seguridad, incluyendo cursos de inglés para elementos de la Policía Estatal de Sonora y entrenamientos especializados para operadores de transporte de carga que cruzan la frontera.

Ward también subrayó la importancia estratégica del puerto fronterizo de Nogales para el comercio agroalimentario de América del Norte, al señalar que hasta el 60% de las frutas y verduras de invierno que se consumen en la región ingresan por este punto fronterizo.

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En materia de seguridad, reconoció la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República y las corporaciones estatales y municipales, asegurando que la prosperidad económica depende de la estabilidad y la seguridad de las comunidades fronterizas.

Durante su mensaje, la diplomática destacó además la creación de una red de mujeres emprendedoras que permitió impulsar más de 45 nuevos negocios, así como programas educativos para jóvenes a través de Education USA, el Consejo Juvenil y la comunidad de exbecarios del Consulado.

Otro de los proyectos que calificó como emblemáticos fue la conformación de la primera Cámara Americana de Comercio (AmCham) en Sonora, organismo que busca representar a empresas estadounidenses con inversiones en la entidad y fortalecer el intercambio económico entre ambos países.

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Ward también reconoció el impulso del llamado Plan Sonora promovido por el gobernador Alfonso Durazo, al considerar que representa una oportunidad para incrementar la competitividad de la megarregión Sonora-Arizona mediante inversiones en infraestructura, energía y logística.

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La despedida de la funcionaria ocurre en un contexto de incertidumbre para la red diplomática estadounidense en México.

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El pasado 5 de junio, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó ante la Cámara de Representantes que el gobierno estadounidense cerrará uno de sus consulados en territorio mexicano como parte de una reestructuración global orientada a reducir costos operativos.

Aunque Rubio no precisó qué oficina será clausurada ni la fecha en que ocurrirá el cierre, análisis de especialistas y plataformas dedicadas al seguimiento de trámites migratorios han colocado a Nogales entre las sedes que podrían encontrarse bajo revisión, junto con los consulados de Nuevo Laredo y Matamoros.

Hasta el momento, ni la Embajada de Estados Unidos en México ni el Departamento de Estado han confirmado cuál será la representación diplomática que dejará de operar.

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Mientras tanto, Michelle N. Ward concluyó su mensaje asegurando que conservará un vínculo permanente con Sonora, entidad a la que calificó como una tierra de oportunidades y de la que, dijo, se lleva amistad, experiencias y una profunda admiración por su gente.