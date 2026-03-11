Más Información

Culiacán, Sin.- Una de un viejo tanque estacionario ubicado en el techo de un domicilio cercano a la escuela Secundaría Número Cinco de la colonia Industrial el Palmito, en Culiacán, obligó la evacuación de 343 alumnos y 40 docentes, sin que se reportaran personas lesionadas o intoxicadas.

El fuerte olor que se expandió por las aulas, motivó que el director del plantel que se ubica por la avenida Tarahumaras, de dicha colonia, José Mario Miranda Ramírez, activara los protocolos de seguridad y dispusiera el desalojo de todos los estudiantes y docentes, por desconocer el origen de la fuga.

Al mismo tiempo se reportó a las líneas de emergencia el fuerte que se extendió, por lo que elementos del cuerpo de bomberos y de protección civil municipal llegaron al plantel para verificar el origen de la fuga y lograron ubicarla en el techo de una vivienda que se encuentra a espaldas de la escuela secundaria número Cinco.

Desalojan estudiantes por fuga de gas (11/03/2026). Foto: Especial
Los elementos del Ejército y la Guardia Nacional colocaron un cordón de seguridad cercano al plantel educativo, como medida de prevención, en tanto que los elementos de los cuerpos de auxilio ubicaron y repararon el daño de un.

Jesús Bill Mendoza Ontiveros, coordinador de Protección Civil de Culiacán explicó que la pronta evacuación de los estudiantes y maestros, permitió una rápida inspección de en la escuela y áreas cercanas, hasta lograr ubicar el origen de la fuga.

El funcionario externó que el desalojo de las aulas fue muy bien ordenado y controlado, por lo que no se tuvo incidentes de ningún tipo, ni se requirió brindar asistencia médica, por lo que la fuga fue controlada y se emitió recomendaciones a los dueños de la vivienda sobre el cambio de este equipo.

Desalojan estudiantes por fuga de gas (11/03/2026). Foto: Especial
