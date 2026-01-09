Morelia.— Los cuerpos desmembrados de cuatro personas fueron abandonados en un centro textilero de Cuitzeo. Los responsables serían miembros del Cártel de Santa Rosa de Lima, señaló el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña.

Los restos humanos estaban dentro de 10 costales, los cuales fueron tirados afuera de un complejo de locales de la plaza conocida como Texticuitzeo, ubicada sobre la carretera Morelia–Salamanca, informó este jueves la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

En el lugar los criminales lanzaron bombas molotov contra siete locales comerciales y también dispararon sus armas.

En redes sociales circula un video en el que se observa una camioneta de redilas roja, de la que se bajan varios hombres, tiran los costales a un lado del camino y se retiran.

La FGE informó que personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) llegó al lugar para iniciar las investigaciones y se encontraron 10 costales plastificados de color blanco, en cuyo interior había cuatro cuerpos desmembrados, los cuales fueron tras- ladados al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

También se encontraron casquillos percutidos y artefactos tipo bombas molotov, una de ellas sin detonar y otras ya detonadas.

Se detectó que siete locales comerciales tenían marcas de ahumado en su parte externa.

Señales de grupo criminal

El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó a EL UNIVERSAL que en la escena del crimen se encontraron rosas secas, que es el sello del Cártel de Santa Rosa de Lima para adjudicarse un crimen.

“Dentro de las fotografías que se tienen al momento, consta que en el área donde tiran estos cuerpos dejan un ramo de rosas secas, que es una forma en la que el grupo de Santa Rosa de Lima deja como su marca”, reiteró.

Explicó que la camioneta en la que los delincuentes trasladaron los cuerpos entró a Michoacán proveniente del estado de Guanajuato.

Días antes, en esa misma zona, fueron abandonados dos costales con otro cuerpo desmembrado, también bajado de un vehículo proveniente de Guanajuato.

“El pasado 5 de enero se suscitó algo similar, donde se encontró a una persona con estas características, embolsada, ahí a la altura de Texticuitzeo. Fue una camioneta roja, de redilas, la que entra de Guanajuato, lo tira ahí afuera de estas instalaciones y regresa la camioneta hacia ese estado”, precisó.

El fiscal estatal expuso que en ese caso ya hay un avance en la identificación de la víctima, y las investigaciones y entrevistas realizadas con familiares no apuntan a que esté relacionada con algún comerciante o trabajador de la industria de Texticuitzeo.

Con relación a los cuatro cuerpos desmembrados y abandonados este jueves, Carlos Torres señaló que hasta la tarde de ayer no se tenían identificadas a las víctimas, pero confirmó que los restos corresponden a cuatro hombres.

A pregunta expresa, Torres Piña indicó que hasta ayer no tenían registro de alguna denuncia por extorsión contra algún locatario o industrial textilero de la zona.

“Pero es importante darle seguimiento a todas las líneas de investigación para poder esclarecer la situación, los vínculos y las circunstancias de estos hechos, tanto del lunes, como el de hoy [ayer], 8 de enero”, explicó el fiscal.

Antecedentes de extorsión

En esa plaza comercial hay cerca de 3 mil 200 locales que ofrecen ropa para hombres y mujeres de todas las edades, comercializada por industriales textileros de Moroleón y Uriangato, Guanajuato; del Estado de México y otras entidades.

Desde hace 10 años, los industriales son víctimas de extorsión o cobros por derecho de piso, de entre 10 y 15 mil pesos mensuales, de acuerdo al tipo de producto y marcas.

La plaza comercial se ubica en los límites de Michoacán y Guanajuato, donde se disputan el control el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación, por el activo económico que representa.