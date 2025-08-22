Michoacán.- Personal de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, decomisó al bloque criminal Cártel Michoacán Nueva Generación, armas, balas y vehículos, en la localidad de Cenobio Moreno, municipio de Apatzingán.

El reporte señala que los elementos de Guardia Civil, así como del Ejército Mexicano, ingresaron en operativo a esa localidad de la Tierra Caliente, en busca de objetivos criminales.

Las fuerzas estatales y federales localizaron cuatro vehículos abandonados por los conductores. Foto: Especial.

Durante el recorrido, las fuerzas estatales y federales localizaron cuatro vehículos abandonados por los conductores.

Al revisar las camionetas (dos con reporte de robo) las autoridades encontraron en el interior tres armas de fuego calibre 5.56 milímetros y una calibre 7.62X39 milímetros, además 86 cartuchos útiles y cinco cargadores; mismos que fueron puestos a disposición de la autoridad competente.

Decomisaron tres armas de fuego calibre 5.56 milímetros y una calibre 7.62X39 milímetros, además 86 cartuchos útiles y cinco cargadores. Foto: Especial.

El personal policial y militar, también aseguró chalecos balísticos con las insignias de esa alianza delictiva conformada por el Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Viagras, que operan en esa zona de la entidad.

dmrr