Más Información

Cambiará formato de trabajo entre gobierno e IP para revisión del T-MEC, señala Ebrard; espera finalizar plazo de 90 días

Cambiará formato de trabajo entre gobierno e IP para revisión del T-MEC, señala Ebrard; espera finalizar plazo de 90 días

Enfrentamiento entre policías y hombres armados deja 12 muertos en Doctor Coss, Nuevo León; no reportan oficiales lesionados

Enfrentamiento entre policías y hombres armados deja 12 muertos en Doctor Coss, Nuevo León; no reportan oficiales lesionados

Estos son los 27 perfiles finalistas para liderar la CNB; Segob los evaluará y entregará a Sheinbaum

Estos son los 27 perfiles finalistas para liderar la CNB; Segob los evaluará y entregará a Sheinbaum

Silvano Aureoles queda de nuevo sin protección judicial; pierde efecto suspensión de jueza contra orden de aprehensión

Silvano Aureoles queda de nuevo sin protección judicial; pierde efecto suspensión de jueza contra orden de aprehensión

En remate, lo que queda de instituciones financieras señaladas por lavado; Vector, en la mira

En remate, lo que queda de instituciones financieras señaladas por lavado; Vector, en la mira

La FIFA reveló los detalles sobre el sorteo del próximo Mundial 2026; conoce la fecha y sede del evento

La FIFA reveló los detalles sobre el sorteo del próximo Mundial 2026; conoce la fecha y sede del evento

Michoacán.- Personal de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, decomisó al bloque criminal , armas, balas y vehículos, en la localidad de Cenobio Moreno, municipio de Apatzingán.

El reporte señala que los elementos de Guardia Civil, así como del Ejército Mexicano, ingresaron en operativo a esa localidad de la , en busca de objetivos criminales.

Las fuerzas estatales y federales localizaron cuatro vehículos abandonados por los conductores. Foto: Especial.
Las fuerzas estatales y federales localizaron cuatro vehículos abandonados por los conductores. Foto: Especial.

Durante el recorrido, las fuerzas estatales y federales localizaron cuatro vehículos abandonados por los conductores.

Lee también:

Al revisar las camionetas (dos con reporte de robo) las autoridades encontraron en el interior tres armas de fuego calibre 5.56 milímetros y una calibre 7.62X39 milímetros, además 86 cartuchos útiles y cinco cargadores; mismos que fueron puestos a disposición de la autoridad competente.

Decomisaron tres armas de fuego calibre 5.56 milímetros y una calibre 7.62X39 milímetros, además 86 cartuchos útiles y cinco cargadores. Foto: Especial.
Decomisaron tres armas de fuego calibre 5.56 milímetros y una calibre 7.62X39 milímetros, además 86 cartuchos útiles y cinco cargadores. Foto: Especial.

El personal policial y militar, también aseguró chalecos balísticos con las insignias de esa alianza delictiva conformada por el y Los Viagras, que operan en esa zona de la entidad.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses