De casa, buenos hijos y que se conocían desde hace muchos años, es así como describieron familiares a los 5 jóvenes desaparecidos de Lagos de Moreno, Jalisco desde el pasado viernes 11 de agosto

Hasta el momento hay pocas certezas de lo que ocurrió con los jóvenes. Se sabe que ese día fue la última vez que Roberto, Diego, Uriel, Jaime y Dante se comunicaron con su familia.

De acuerdo a las investigaciones desaparecieron en inmediaciones del mirador ubicado en la colonia San Miguel en Lagos de Moreno.

Desde entonces familiares y amigos han emprendido una dolorosa búsqueda y familiares de al menos 3 de los jóvenes, han hablado en diferentes momentos ante medios de comunicación de cómo eran y qué hacían antes de desaparecer.

5 jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco. Foto: Especial

Roberto Olmeda Cuéllar estudiaba ingeniería

Armando Olmeda, padre de Roberto Olmeda, en una de las protestas que se han realizado para exigir la localización con vida de los jóvenes, agradeció el acompañamiento de la gente y recordó que los cinco jóvenes eran amigos desde hace muchos años, pues crecieron juntos en el barrio; señaló que pese a toda la información que ha circulado, él tiene la esperanza de que regresen.

También habló sobre la circulación en redes y medios de una foto y video en los que presuntamente aparecen los jóvenes con huellas de tortura y en el que uno de ellos habría sido obligado a matar a sus amigos.

“Sucedió lo que ustedes ya saben, luego lo de las fotos y el video, yo no he visto nada y no quiero ver nada, no necesito ver nada, yo necesito verlo a él, así como los estoy viendo a ustedes, si eso no ocurre, pues lo espero”, dijo.

Mientras, la mamá de Roberto, describió a su hijo como un joven de casa y que era el más pequeño de sus hijos.

De acuerdo con un reporte de ForoTV, al hablar para diversos medios durante una protesta, la mujer dijo que su hijo era “bueno, era de casa, es mi hijo el más chiquito, me ayudaba en casa… Les pido que lo más pronto posible, las horas pasan y no se sabe nada de ellos”.

Roberto Olmeda estudiaba ingeniería industrial en la Universidad de Guadalajara. Este lunes regresaría a clases, según declaró su mamá.

Diego Lara Santoyo: Papá solo conocía a uno de los desaparecidos

José Dolores Lara, padre de Diego Lara, habló para medios como ForoTV tras una reunión con las autoridades de la Fiscalía.

Mencionó que las autoridades les han dicho sobre el video que aún no saben “si es truqueado”.

Por último, declaró que solo conocía a uno de los otros cuatro desaparecidos.

Jaime Miranda: Era alegre y le gustaba bailar

Una de las hermanas de Jaime Miranda también dio declaraciones para medios en las que lo recordó cómo alguien alegre, que le gustaba bailar y hacerlos reír; recordó que el joven, de 21 años, tuvo que dejar la escuela debido a la situación económica de su familia para ponerse a trabajar como albañil.

“El dolor es muy grande y ya no podemos más, pasan los días, las horas y no tenemos algo concreto, no nos confirman nada, solamente pedimos ya tenerlos aquí”, dijo.

¿Cuáles han sido los avances en las investigaciones?

Este miércoles, a 5 días de la desaparición de los jóvenes, el gobernador Enrique Alfaro, hizo sus primeras declaraciones sobre el caso. En un tuit mencionó que desde el primer momento de la denuncia tomaron cartas en el asunto y dieron "la cara" para informar.

Además de calificar el caso como un hecho "brutal", Alfaro también refirió que este hecho se suma a los atentados de hace unas semanas contra policías ministeriales y que se trata de esfuerzos por "desestabilidar" a Jalisco.

La madrugada de ayer martes fue localizado incendiándose y con restos humanos en su interior el segundo vehículo en el que se desplazaban los cinco jóvenes desaparecidos la noche del viernes pasado en Lagos de Moreno.

Foto: Especial

El fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, informó que se encontró el auto tras recibir una llamada de emergencia que advertía sobre un vehículo incendiándose sobre la carretera que va de Lagos de Moreno a Encarnación de Díaz; dijo que aún no se puede confirmar a cuantos cuerpos corresponden los restos encontrados en el vehículo y si pertenecen a los jóvenes que continúan en calidad de desaparecidos.

El funcionario explicó que la noche del lunes se citó a los padres de los cinco jóvenes en la sede de la Fiscalía Regional, en Lagos de Moreno, para informarles los avances de las investigaciones; además se les mostró una fotografía y un video que circuló en redes sociales y en los que se ve a cinco personas amordazadas y golpeadas, a las que después se les obligó a pelear entre sí hasta matarse.

Roberto Olmeda Cuéllar, Diego Lara Santoyo, Uriel Galván, Jaime Miranda y Dante Hernández desaparecieron la noche del viernes en las inmediaciones del mirador que está en la colonia San Miguel, en Lagos de Moreno. Se sabe que habían quedado de verse con un amigo pero nunca llegaron, por lo que éste dio aviso y comenzó la búsqueda.

En un inicio se informó que los cinco viajaban en un mismo auto y fueron interceptados por un grupo armado; después la fiscalía determinó que uno de ellos se desplazaba en otro vehículo, que fue localizado el sábado estacionado en las inmediaciones del lugar donde fueron vistos por última vez.

La desaparición de los cinco hombres no es el único caso de desapariciones masivas en la región, hace dos semanas cuatro mujeres jóvenes, originarias del municipio de Encarnación de Díaz, también en Los Altos de Jalisco, salieron de su casa y no se les ha vuelto a ver.

La desaparición de Beatriz Hernández y las hermanas Marisela, Rosa Olivia y Adriana Saucedo se reportó primero en Aguascalientes, pero la fiscalía de aquella entidad se declaró incompetente debido a que presuntamente los hechos ocurrieron en Jalisco.

Hace una década, el 7 de julio de 2013 se reportó la desaparición de siete jóvenes en Lagos de Moreno y luego localizaron los cuerpos de cuatro; según investigaciones, fue una represalia ordenada por un cabecilla de la delincuencia organizada porque esa noche alguien rompió los cristales de su camioneta y se robó algo.

Con información de Raúl Torres

