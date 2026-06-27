Mérida, Yucatán.- La investigación sobre el presunto despojo e invasión de terrenos en este puerto dio un nuevo paso con la imputación y el ingreso a prisión preventiva de Cayetano del Carmen C.M., Lainer Marvin C.Ch. y Luis Adrián Ch. Ch., señalados por la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de despojo de un inmueble.

Los tres fueron presentados ante un juez dentro de la causa penal UNADT/61/2026, donde el Ministerio Público formuló la imputación y obtuvo como medida cautelar la prisión preventiva, mientras continúan las diligencias para esclarecer los hechos.

Los imputados habrían participado en la ocupación ilegal de un predio en Celestún.

Lee también Joven resulta lesionada tras recibir descarga eléctrica de forma indirecta en Yucatán; es trasladada a un hospital

La Fiscalía presentó diversos datos de prueba para sustentar la acusación y solicitar la medida cautelar.

Vecinos sostienen que existe una red de despojos en Celestún

Las detenciones se producen en un contexto de denuncias recurrentes por presuntos despojos de terrenos en este municipio costero, donde habitantes han advertido durante años sobre la existencia de grupos que buscan apropiarse de predios de alta plusvalía mediante invasiones y el presunto uso de documentación irregular.

[Publicidad]

Diversas denuncias ciudadanas señalan que estas prácticas responderían a un esquema organizado que habría operado durante varios años con la participación de particulares y otros actores.

Lee también Decretan home office el 30 de junio por partido de México en CDMX; suspenden clases en escuelas públicas y privadas

No obstante, esas afirmaciones forman parte de las investigaciones en curso y deberán ser acreditadas por las autoridades competentes.

[Publicidad]

Vecinos de Celestún sostienen que el problema se ha repetido con cada cambio de administración municipal, al denunciar que durante los periodos de transición aumentan los intentos de ocupación ilegal de terrenos, situación que ha generado conflictos patrimoniales y preocupación entre propietarios.

Incluso, en días recientes se reportó un nuevo intento de invasión a un predio particular, hecho que reforzó el llamado de los habitantes para que las autoridades mantengan los operativos y continúen las investigaciones hasta deslindar responsabilidades.

Lee también Presunto secuestro express desata enfrentamiento en Zempoala, Hidalgo; hay un policía herido y tres detenidos

[Publicidad]

Con la detención de los tres imputados, las autoridades buscan avanzar en el esclarecimiento de uno de los casos que ha mantenido bajo tensión a la comunidad, mientras continúan abiertas las investigaciones para determinar si existen más personas involucradas en la presunta red de despojo de tierras en Celestún.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jecg/cr