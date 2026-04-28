El exgobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez (Morena) manifestó su respeto a la administración de Rocío Nahle García y aseguró que al menos de su parte, no buscará la división.

“Como se puede corroborar en mis posturas públicas después de mi gestión estatal, he sido extremadamente respetuoso del actual gobierno en Veracruz”, expresó luego que su padre, el líder de la izquierda veracruzana, Atanasio García Durán lanzó duras críticas contra el gobierno de Nahle García (Morena).

“No van a encontrar en mí, declaración o postura alguna que demerite a quien obtuvo millones de votos para ejercer democráticamente la titularidad del ejecutivo del estado por nuestro partido morena”, aclaró el exmandatario.

Lee también Mariana Rodríguez destaca avances en salud y estancias infantiles en Nuevo León; inaugura evento en UANL

Cuitláhuac García afirma respetar a Rocío Nahle (07/05/2025). Fotos: Archivo

En cuanto a las declaraciones de “su querido y apreciado” padre, recordó que afortunadamente en Veracruz hay libertad de expresión, pero –dejó en claro- “no necesariamente todos estamos obligados a compartir esos puntos de vista”.

El actual director general del Centro Nacional de Control de Gas Natural (CENAGAS), recordó que junto con Nahle García comparten la lucha de un movimiento por recuperar el estado de Veracruz, lo cual –indicó- forjó otra realidad política y una esperanza para el pueblo muy diferente a lo que nuestros antecesores habían dejado.

“Por lo que debemos seguir fortaleciendo nuestro movimiento para seguir transformando Veracruz. No podrán vernos divididos los de enfrente, al menos de mi parte no”, aclaró.

Como se puede corroborar en mis posturas públicas después de mi gestión estatal, he sido extremadamente respetuoso del actual gobierno en Veracruz. No van a encontrar en mí, declaración o postura alguna que demerite a quien obtuvo millones de votos para ejercer democráticamente… — Cuitláhuac García (@CuitlahuacGJ) April 29, 2026

Lee también Católicos marchan en Chalchihuitán, Chiapas; exigen ley seca al asegurar que venta de alcohol vulnera la paz social

Y es que, sin mencionar a la gobernadora morenista por su nombre, el líder izquierdista García Durán denunció que en la actual gestión ha faltado visión, conocimiento del estado y voluntad política, además cuestionó el origen de la mandataria.

Por su parte, el secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil reprobó “contundentemente” las declaraciones y dijo que hoy “nuestra gobernadora” está reconstruyendo las carreteras del estado y su gobierno ha reducido la deuda heredada de administraciones pasadas, así como atiende el rezago de salud en Veracruz, en coordinación con la federación.

“Siempre he sido respetuoso de la libertad de expresión; en esta ocasión ejerzo la mía y repruebo contundentemente las declaraciones del día de hoy del Mtro. Atanasio García Durán”, aseguró el expriista y actual funcionario estatal.

Funcionarios estatales, muchos de los cuales llegaron al poder al lado de Cuitláhuac García, así como alcaldes y liderazgos locales se lanzaron contra el padre del exgobernador y defendieron a la actual mandataria.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr