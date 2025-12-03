Culiacán.- Un flujo de 371 mil 627 turistas de cruceros han visitado a Mazatlán en el transcurso de este año, los cuales han generado una derrama económica de 586 millones de pesos y se estima que, durante el último mes del año, 21 cruceros arriben al puerto.

La secretaria de Turismo del Estado, Mireya Sosa Osuna, dio a conocer que, en el transcurso de este año, un total de 101 cruceros han arribado a Mazatlán, con un total de 371 mil 627 pasajeros, los cuales al descender para conocer la ciudad y pueblitos cercanos han dejado una derrama económica importante.

Lee también Por segunda vez, llegan más de un millón de pasajeros en cruceros

Indicó que la temporada fuerte de las visitas de los cruceros inició en el mes de octubre con el arribo de 12 embarcaciones turísticas y el pasado mes de noviembre la cifra aumento a 18 y para el mes de diciembre se tienen programados 21 cruceros.

Foto: Especial

Solo el pasado martes, el Royal Princess, con tres mil 559 pasajeros y una tripulación de mil 320, atracó en Mazatlán, cuyos visitantes internacionales aprovecharon su estancia en el puerto para recorrer todos los atractivos, comentó.

Lee también CDMX está preparada para recibir a visitantes en el Mundial, asegura Clara Brugada

La funcionaria estatal destacó que los turistas navieros recorren en su visita a Mazatlán las zonas del Centro Histórico, el mercado Pino Suarez, el paseo por el malecón y la zona Dorada, en donde hacen sus compras y aprovechan para conocer la gastronomía.

Sosa Osuna manifestó que se cuenta con tour para que los visitantes vayan a conocer la historia y las tradiciones del municipio, con lo que se reactiva en forma importante la economía de muchas comunidades rurales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL