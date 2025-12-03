Más Información

Sheinbaum anuncia aumento al salario mínimo para 2026; destaca acuerdo de jornada laboral de 40 horas

Sheinbaum anuncia aumento al salario mínimo para 2026; destaca acuerdo de jornada laboral de 40 horas

Sheinbaum informa que ya envió la terna para definir la titularidad de FGR; la conforman tres mujeres

Sheinbaum informa que ya envió la terna para definir la titularidad de FGR; la conforman tres mujeres

Cae en Baja California “Tavo”, líder de célula delictiva de los Beltrán Leyva; detienen a dos miembros del Cártel Pacífico

Cae en Baja California “Tavo”, líder de célula delictiva de los Beltrán Leyva; detienen a dos miembros del Cártel Pacífico

CJNG se expande; quiere el control de Ecatepec

CJNG se expande; quiere el control de Ecatepec

Oliver Staub, el niño que desafía a la medicina tras accidente fatal en México

Oliver Staub, el niño que desafía a la medicina tras accidente fatal en México

Alcántara Carrancá, ministro en retiro: nuestra generación falló, la reforma judicial es prueba de ello

Alcántara Carrancá, ministro en retiro: nuestra generación falló, la reforma judicial es prueba de ello

Culiacán.- Un flujo de 371 mil 627 turistas de cruceros han visitado a en el transcurso de este año, los cuales han generado una derrama económica de 586 millones de pesos y se estima que, durante el último mes del año, 21 cruceros arriben al puerto.

La secretaria de Turismo del Estado, Mireya Sosa Osuna, dio a conocer que, en el transcurso de este año, un total de 101 cruceros han arribado a Mazatlán, con un total de 371 mil 627 pasajeros, los cuales al descender para conocer la ciudad y pueblitos cercanos han dejado una derrama económica importante.

Lee también

Indicó que la temporada fuerte de las visitas de los cruceros inició en el mes de octubre con el arribo de 12 embarcaciones turísticas y el pasado mes de noviembre la cifra aumento a 18 y para el mes de diciembre se tienen programados 21 cruceros.

Foto: Especial
Foto: Especial

Solo el pasado martes, el Royal Princess, con tres mil 559 pasajeros y una tripulación de mil 320, atracó en Mazatlán, cuyos visitantes internacionales aprovecharon su estancia en el puerto para recorrer todos los atractivos, comentó.

Lee también

La funcionaria estatal destacó que los turistas navieros recorren en su visita a Mazatlán las zonas del Centro Histórico, el mercado Pino Suarez, el paseo por el malecón y la zona Dorada, en donde hacen sus compras y aprovechan para conocer la gastronomía.

Sosa Osuna manifestó que se cuenta con tour para que los visitantes vayan a conocer la historia y las tradiciones del municipio, con lo que se reactiva en forma importante la economía de muchas comunidades rurales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]