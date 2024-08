La reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador continúa causando revuelo al rededor de los estados que componen el territorio nacional. Jueces, magistrados y trabajadores del Poder Judicial se manifiestan en contra de dicha reforma.

Algunas organizaciones también salieron a las calles pero en protesta por la suspensión de labores de este órgano, ya que acusan, ocasiona graves afectaciones a los justiciables.

Estas son las últimas noticias sobre las protestas contra la reforma al Poder Judicial al rededor de México.

Se manifiestan frente a Casa de Gobierno, en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Trabajadores y funcionarios del Poder Judicial de la Federación se manifestaron hoy frente a la Casa de Gobierno, en protesta contra la reforma judicial que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los manifestantes estuvieron liderados por el secretario del Juzgado Undécimo, Juan Gelacio David Márquez López, y la delegada del Instituto Federal de Defensoría Pública en Tamaulipas, Esther Celina Arjona.

Afirmaron van a continuar con las protestas para visibilizar su descontento ante la ciudadanía.

Lee también Reforma judicial significa la demolición de la República

Se manifiestan frente a Casa de Gobierno, en Tamaulipas. Foto: Especial

“Entendemos que el proceso se decidirá en las cámaras, pero creemos que es fundamental que la población conozca los alcances y repercusiones de esta reforma. No estamos en contra del diálogo, pero consideramos vital mantener nuestras manifestaciones para asegurar que nuestras voces sean escuchadas”, afirmó Arjona.

Márquez López aseguró que los diálogos nacionales no fueron más que una simulación, “yo fui al de Saltillo y no nos dejaron entrar, no fue sino hasta que nos manifestamos y solicitamos el diálogo que nos dejaron entrar, el propio gobierno -federal- nos cerró las puertas”.

Los manifestantes fueron atendidos afuera de la Casa de Gobierno por el subsecretario de Gobierno del Estado, Tomás Gloria Requena, quien afirmó que existe apertura para escucharlos.

Los invitó a que formaran una comitiva y trasladarse al palacio de Gobierno del Estado y ahí dialogar en la Secretaría General de Gobierno.

Organizaciones se manifiestan en Hidalgo por paro de labores

Pachuca.- Con pancartas en manos donde exigen un cese a la corrupción y a los privilegios, abogados de distintas Barras, Asociaciones, Colegios y Foros se manifestaron afuera del Poder Judicial en el estado de Hidalgo, como medida de protesta por la suspensión de labores de este órgano.

Integrantes de organismos como El Frente de Colegios Barras y Asociaciones del estado, encabezados por Arlene Cano Espinosa así como, el Instituto de Capacitación de Hidalgo, precedido por Rodolfo González, acusaron que el paro de labores en los juzgados, ocasiona una grave afectación a los justiciables.

Indicaron que si bien no están de acuerdo con la designación de jueces por tómbola ya que es necesario que haya diversos lineamientos, donde los funcionarios de estos cargos deben de estar reconocidos por su trabajo, capacidad y aval de los Colegios y Barras de abogados, tampoco están a favor con este tipo de movimientos que se llevan a cabo en el Poder Judicial.

Lee también ¿De qué se trata la reforma judicial?

Abogados de distintas organizaciones se manifiestan en contra de la suspensión de labores del Poder Judicial en Hidalgo. Foto: Especial

Rodolfo González acusó que Los magistrados y jueces en muchas ocasiones, ni siquiera conocen de los casos, por lo cual hay un fuerte rezago, incluso personas en la cárcel pueden estar por muchos años antes de qué se les resuelvan sus asuntos.

Consideró como lamentable que tengan que llegar a “rogar justicia” a una instancia que abre a las nueve de la mañana y cierra sus puertas a las 14:30. Ante ello dijo que es necesario que los privilegios se acaben junto con los compadrazgos.

Los magistrados y los jueces en algunos casos llegan a ganar hasta 600 mil pesos. Refirió que debe haber una reforma, sin que los magistrados sean electos bajo tómbola ya que consideró hay personas suficientemente capacitadas para hacer este trabajo.

Trabajadores del Poder Judicial en Morelos volantean sobre su movimiento de protesta

Cuernavaca, Mor.- Los trabajadores del Poder Judicial en Morelos salieron a las calles para “volantear”, vocear y compartir con los justificables las actividades específicas de jueces, magistrados y ministros, así como sus argumentos de rechazo a la reforma que envió el Ejecutivo federal.

Por principio se deslindan de las actuaciones de las fiscalías estatales cuyos titulares, explican, son nombrados por el Poder Ejecutivo y no pertenecen al Poder Judicial Federal.

Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, secretario del Juzgado Tercero de Distrito, dice que el deslinde se debe a que muchas veces llegan personas a presentar quejas por la actuación de la fiscalía en su contra.

Lee también Paro en el Poder Judicial de Morelos en protesta contra reforma federal

Trabajadores del Poder Judicial volantean sobre su movimiento de protesta. Foto: Especial

Se les explica, dijo, que su asunto se encuentra en el Ministerio Público y ahí deben dar seguimiento porque son responsables de recibir las denuncias, iniciar y coordinar las investigaciones mediante policías y peritos, así como solicitar al juez la imposición de penas y recabar todas las pruebas contra los presuntos responsables.

“Nosotros les decimos que nuestra actuación es contra el gobierno, con el que esté en turno”, aclara.

Los trabajadores caminan en plazas comerciales, hospitales, zócalos, paradas de autobuses y los sitios de mayor concentración para entregar trípticos y papelería con sitios para brindar asesoría en problemas legales. “Tienes un problema legal? ¡Acércate a nosotros, te brindamos servicios jurídicos gratuitos!”, dice el impreso que entregan de mano.

El ejercicio es inédito en la protesta que realizan alrededor de mil trabajadores del Poder Judicial en Morelos, distribuidos en 10 juzgados de distrito, seis tribunales colegiados, un tribunal de apelación, dos tribunales laborales y un centro de justicia penal federal. En su mayoría atiende juicios de amparo en contra de actos de la autoridad.

Lee también Juez federal rechaza parcialmente demanda de amparo del fiscal de Morelos

Los trabajadores del Poder Judicial volantean sobre su movimiento de protesta a la reforma Judicial propuesta por Andrés Manuel López Obrador. Foto: Especial

De esta vinculación personal con los justificables, dice el secretario de Juzgado, descubrieron que no han sabido transmitir a la gente lo hace el Poder Judicial. No obstante, comparte, han encontrado empatía para ser escuchados. “Es un movimiento hasta histórico en el país, espero que de resultados, ¿qué tanto? Sólo el futuro y la historia lo dirán”, subraya.

Peñafiel Salazar considera que en la tarea por colocar sus mensajes, se encuentran en desventaja ante el presidente Andrés Manuel López Obrador que tienen a se servicio todo un aparato de Estado para denostar y señalar a quien decida. Basta con decir en las “mañaneras” que una persona es corrupta para que un sector de la población lo crea, no hay investigación y tampoco medios de defensa.

“El impacto que logra el presidente con las ‘mañaneras’ es grave. Ahí nos llamó ‘paleros’ de las personas corruptas y muchos ni siquiera se preguntan por qué lo dijo. Nosotros pensamos que si tiene indicios de corrupción contra cualquier trabajador del Poder Judicial debe ser investigado, tiene todo el aparato del Estado, y si encuentra datos irregulares que se castigue”, sostuvo.

*Con información de Roberto Aguilar Grimaldo, Dinorath Mota López y Justino Miranda





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/cr