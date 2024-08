El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “politiquería” las advertencias de las calificadoras de que con la reforma al Poder Judicial habrá instabilidad financiera en el país.

“No anden creyendo eso, ya engañaron mucho”, dijo el Mandatario en conferencia de prensan en Palacio Nacional.

“¿Se acuerdan cómo engañaban que si aumentaba el salario iba a haber inflación? ¿Se acuerdan cómo engañaban que si se le daba a los de arriba, les iba a ir bien a los de abajo? Que si llovía fuerte de arriba, goteaba abajo. ¿Se acuerdan cómo engañaban que había que diluir al Estado y que todo lo tenía que manejar el mercado? Se acuerdan cómo engañaban que era mejor privatizar la educación y la salud? ¿Se acuerdan cómo engañaban que no era malo endeudar al país? Ya no le sigan creyendo a esa gente”.

El presidente López Obrador rechazó que con la reforma al Poder Judicial, que considera elegir por voto directo a jueces, magistrados y ministros, se ahuyente las inversiones.

“No, no, es pura mentira, pura mentira. O sea, y busquen, si hay fortalecimiento del dólar con relación al peso, busquen las causas y no van a encontrar nada interno. Es un ajuste mundial que tiene que ver con Japón y con factores externos, fundamentalmente de la economía y de las finanzas de Estados Unidos”.

El Mandatario reiteró que no hay que creer en las calificadoras internacionales porque es como creer todo lo que dice The New York Times o a The Wall Street Journal o los intelectuales orgánicos que han vivido al amparo del poder público y a costillas del erario.

