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Elementos de diversas corporaciones mantienen un ataque permanente contra registrado desde hace 24 horas en un tiradero clandestino del puerto de .

En las labores de combate en el tiradero ubicado en las cercanías del fraccionamiento Lomas del Ángel, participan alrededor de 16 pipas de agua de distintas dependencias municipales, estatales y federales.

Al lugar del siniestro acudió la presidenta municipal de Veracruz, Rosa María Hernández Espejo, quien informó que afortunadamente no se registraron .

La alcaldesa señaló que se espera el dictamen por parte de las autoridades correspondientes a fin de que el predio pueda ser clausurado. Foto: Especial.
La alcaldesa señaló que se espera el dictamen por parte de las autoridades correspondientes a fin de que el predio pueda ser clausurado. Foto: Especial.

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La alcaldesa reportó que el incendio presenta avances en su control, por lo que se mantienen las tareas de combate en coordinación con las fuerzas de tarea.

Señaló que el incendio ha sido recurrente en la zona, por lo que ya se gestiona la intervención de la Secretaría de Medio Ambiente y de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente, a fin de realizar un dictamen que permita la clausura del predio, el cual presuntamente es utilizado como tiradero clandestino.

Y anunció que se tomarán medidas de control en el perímetro del sitio, incluyendo la colocación de malla o alambre de protección, además de advertir que quien sea sorprendido arrojando residuos en la zona será puesto a disposición de las autoridades competentes, al tratarse de un punto de alto riesgo.

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jecg/cr

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