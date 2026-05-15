El Congreso de Veracruz se sumó a las reformas de austeridad republicana, la paridad de género en cargos de elección popular, la igualdad sustantiva y la perspectiva de género en la entidad, contempladas en el llamado "Plan B".

Con 36 votos a favor, seis en contra y sin abstenciones, los diputados locales avalaron cambios a la Constitución Política del Estado, mediante los cuales Veracruz se alinea a la reforma federal aprobada por el Congreso de la Unión en materia de combate a los privilegios y austeridad republicana.

La reforma estipula que el presupuesto anual del Congreso del Estado no podrá superar el 0.70 por ciento del Presupuesto de Egresos estatal; y adicionalmente, asegura la paridad y perspectiva de género en las estructuras del Poder Legislativo y de las administraciones municipales.

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En el ámbito municipal, se determinó que los ayuntamientos se compondrán por una presidencia, una sindicatura y hasta un máximo de quince regidurías, respetando la paridad de género vertical y horizontal.

Además se regularon las percepciones económicas de las personas consejeras y magistradas electorales, así como de los titulares de áreas ejecutivas del Organismo Público Local Electoral (OPLE) y del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV).

Con ello se alinearon al tope establecido en el artículo 127 de la Constitución Federal, además de prohibir el uso de presupuesto público para seguros de vida privados, gastos médicos mayores, cajas de ahorro especiales o retiros privilegiados.

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Los ahorros generados por estas políticas de racionalidad del gasto se destinarán a la hacienda pública para el desarrollo de infraestructura social.

El Grupo Legislativo de Morena señaló que esta reforma armoniza la Constitución de Veracruz con la legislación federal y destacó que se fortalece la rendición de cuentas, establece límites claros y responsables, cierra la puerta a los privilegios y favorece la perspectiva de género, así como la paridad horizontal y vertical.

En contra parte, el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional denunció que esta reforma no atiende las necesidades en materia electoral y se pronunció por legislar para evitar el financiamiento ilícito en las campañas, para proteger a las personas candidatas e incorporar el voto de los veracruzanos en el extranjero.

afcl