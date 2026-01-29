Los integrantes del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) aprobó el Proyecto Anual de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2026 que asciende a 9 mil 992 millones de pesos, con criterios conservadores y prudentes.

La rectora Lilia Cedillo Ramírez, expuso a los consejeros, en la Primera Reunión y Primera Sesión Ordinaria, realizada de manera virtual, que en atención a las peticiones de los estudiantes, Radio y TV BUAP serán parte de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, con el fin de proporcionarles mayores oportunidades de formación profesional.

“Estamos conscientes que estos dos medios son fundamentales para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello, los dotaremos de conocimientos, talleres y laboratorios a través de estos espacios. Vamos a marcar un momento clave para esta facultad”, especificó.

Y del Proyecto Anual de Ingresos y Presupuesto de Egresos, Carlos Martín del Razo Lazcano, tesorero General de la institución, informó que, del presupuesto total, 5 mil 432 millones 717 mil 646 pesos corresponde a recursos federales (54 por ciento), 2 mil 685 millones 216 mil 640 pesos a recursos estatales (27 por ciento), mil 150 millones 65 mil 714 pesos a ingresos propios (12 por ciento) y 724 millones de pesos a productos financieros (7 por ciento).

El tesorero General afirmó que la institución aplicará un plan de ahorro y austeridad mediante la restricción de contratación de personal por honorarios, el uso de energías limpias, la construcción de edificios sustentables, ahorros en el parque vehicular, el pago restringido de telefonía, revisiones permanentes a la nómina, entre otras estrategias.

En otro punto del orden del día, la titular de la Oficina de la Abogada General, Miriam Olga Ponce Gómez, presentó su informe de actividades del último año al frente de esta dependencia, el cual dio cuenta de las actividades jurídicas efectuadas en 12 áreas. De igual manera, el defensor de los Derechos Universitarios, Omar Aguirre Ibarra, rindió su informe del último año en tres pilares estratégicos.

Asimismo, se presentó el Manifiesto Universitario por la Humanidad que expresa la preocupación de la comunidad universitaria de la BUAP por la situación actual del pueblo palestino, ante el quebranto de la paz mundial. A través de este documento, la institución se suma al llamado al cese de hostilidades y a la observancia estricta del marco legal internacional para proteger la vida y la dignidad humana.

