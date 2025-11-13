Más Información

A propuesta de diputados del PVEM, el pleno del Congreso de Veracruz elevó a rango constitucional el reconocimiento explícito de los y, en consecuencia, como sujetos de una especial protección jurídica.

La reforma legal aprobada por unanimidad, busca superar la concepción del animal como un simple objeto o recurso, para elevarlo a una categoría que exige un trato digno y respetuoso, en armonía con la evolución del derecho contemporáneo.

Durante la sesión ordinaria, los legisladores determinaron incorporar en el Artículo 8 de la Carta Magna a los animales como seres sintientes sujetos de una especial protección.

Con ello se garantiza su bienestar integral a través de un trato digno y respetuoso, y así procurar las bases para una convivencia armónica entre el ser humano y el resto de las especies.

Con dichos cambios legales, toda persona tiene el deber ético y la obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales. Las leyes determinarán las medidas de protección de los animales, incluida la atención a aquellos en situación de , crueldad o abandono.

Con ello se garantiza su bienestar integral a través de un trato digno y respetuoso (13/11/2025). Foto: Especial
Con ello se garantiza su bienestar integral a través de un trato digno y respetuoso (13/11/2025). Foto: Especial

Además, establecerán las bases para regular el trato hacia los animales en todas las actividades humanas, asegurando su bienestar conforme a su naturaleza, así como la implementación de programas de educación y concientización sobre una tutela responsable.

Se incluyó en el Artículo 10 que los programas educativos deberán incluir la promoción del respeto, la tutela responsable, el trato digno y la protección de los animales como parte de una , ética y cívica integral.

Y se obliga a los Ayuntamientos a establecer políticas, reglamentos y programas para la especial protección y bienestar de los animales, garantizando su trato digno y respetuoso, así como promover la educación y cultura de respeto hacia todas las especies, en coordinación con las autoridades competentes del Estado y la Federación.

