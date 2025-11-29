Más Información

Ciudad Victoria.- El Congreso local eligió por 27 votos a favor y ninguno en contra, a como , tras concluir el proceso de evaluación, comparecencias y dictaminación de las personas aspirantes.

La elección tuvo lugar durante la sesión pública en la que se sometió al Pleno el Dictamen con proyecto de Decreto que formaliza la terna remitida por el Titular del Poder Ejecutivo, integrada por Marisol Ivette Borja Lara, y Jesús Eduardo Govea Orozco.

Este ejercicio legislativo fue el resultado de un procedimiento institucional que inició con la recepción de 40 expedientes, de los cuales 39 aspirantes cumplieron con los requisitos constitucionales, legales y documentales.

Durante la sesión, el diputado Isidro Jesús Vargas Fernández, destacó la importancia del proceso para la confianza pública:

Congreso de Tamaulipas elige a Jesús Govea como Fiscal General. Foto: Especial.
Congreso de Tamaulipas elige a Jesús Govea como Fiscal General. Foto: Especial.

“Hoy damos cuenta, ante este Pleno, de un trabajo responsable, exhaustivo y orientado a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de procuración de justicia”, señaló.

“Tamaulipas exige instituciones fuertes, decisiones claras y procesos transparentes; hoy tenemos la oportunidad de refrendar esa ruta, por el bien de Tamaulipas, avanzaremos con responsabilidad y unidad”, añadió.

Tras el análisis integral de los perfiles, y habiéndose desahogado todas las etapas previstas en la Constitución y la normatividad aplicable, el Pleno determinó mediante votación por cédula la elección de Jesús Eduardo Govea Orozco como nuevo Fiscal General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

La persona designada rendirá protesta de ley ante el Pleno del Congreso el próximo 2 de diciembre, y su nombramiento surtirá efectos a partir del 16 de diciembre del presente año, fecha en la que inicia formalmente el periodo constitucional para el ejercicio del cargo.

