TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- El Congreso de Chiapas nombró como presidenta de Cintalapa de Figueroa, a Eva Elia Guzmán Gutiérrez y, asimismo a Eva María Morales Leyva, como regidora, para garantizar la representación y la gobernabilidad de ese municipio.

La determinación realizada por la Legislatura local, por urgente y obvia resolución, declaró la falta al cargo del presidente municipal Ernesto Cruz Díaz, quien fue arrestado esta semana y enfrenta la comisión de delitos de ejercicio abusivo de funciones y abuso de autoridad, así como actos de corrupción y malversación de recursos públicos, por hechos cometidos en el ayuntamiento de Cintalapa de Figueroa.

“En consecuencia se declaró la falta al cargo de presidente municipal, por lo que acorde al mandamiento constitucional, se nombró como presidenta municipal a la ciudadana Eva Elia Guzmán Gutiérrez y a la ciudadana Eva María Morales Leyva, como regidora, para garantizar la representación y la gobernabilidad de dicho municipio”, dio a conocer el Congreso.

La Fiscalía General del Estado indicó que al ahora ex servidor público se le integra además, una carpeta de investigación adicional en su contra por la posible vinculación con grupos criminales.

La tarde de este martes fue detenida también Anayeli N, quién fungía como síndica del ayuntamiento de Cintalapa de Figueroa. La ex funcionaria es presunta responsable de los delitos de ejercicio abusivo de funciones y abuso de autoridad, cometido en agravio del erario municipal de Cintalapa, por hechos ocurridos durante el ejercicio fiscal 2022.

La imputada y otros servidores públicos autorizaron y realizaron pagos con recursos del fondo de aportación para el fortalecimiento de los municipios (Fortamun-DF) a presuntos elementos de Seguridad Pública Municipal que no contaban con certificaciones vigentes del Centro Estatal de Control de Confianza.

Nombran Eva María Morales Leyva como regidora (07/01/2026). Foto: Especial

La información oficial precisó que el Congreso estatal declaró "la falta al cargo de presidente municipal de Cintalapa de Figueroa, después de la aprehensión del ahora ex alcalde Cruz Díaz.

Por tanto, de acuerdo "con el mandamiento constitucional, se nombró como presidenta municipal a la ciudadana Eva Elia Guzmán Gutiérrez y a la ciudadana Eva María Morales Leyva, como regidora, para garantizar la representación y la gobernabilidad de dicho municipio".

Ante la detención de Cruz Díaz, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), declaró que reafirma su compromiso con la paz, la transparencia y el respeto a la ley en Chiapas, porque “son condiciones indispensables para la tranquilidad social y la confianza ciudadana”. “Nuestro compromiso con el pueblo de Chiapas y de México es claro: quien incurra en prácticas contrarias a la ética pública, al interés del pueblo o a la ley deberá enfrentar la justicia”.

A raíz de la detención de Cruz Díaz, la ciudadanía de Chiapas ha pedido a la Fiscalía que investigue a alcaldes presuntamente ligados a grupos criminales, que se ubican en las regiones Fronteriza, Sierra y Frailesca.

aov