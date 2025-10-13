Más Información

Tuxtla Gutiérrez.- Fuerzas de seguridad federales y estatales despliegan desde la madrugada de este lunes un operativo en los .

Versiones en esa ruta y lugareños indicaron que grupos del crimen organizado bloquearon la carretera y quemaron vehículos tras la presunta captura de un líder criminal que operaba en la zona.

El gobierno estatal informó que la Secretaría de Seguridad del Pueblo, de manera coordinada con la Fiscalía General del Estado, desde esta madrugada iniciaron un operativo en coordinación con los tres órdenes de gobierno en la región de Jiquipilas, Cintalapa y Arriaga.

Desde la mesa de coordinación de paz, precisó, se realiza "el seguimiento puntual al desarrollo de las operaciones implementadas".

“Se está reforzando los tramos carreteros para garantizar la seguridad de la ciudadanía que transita por la zona", se informó en un escueto comunicado.

afcl/LL

