LA PAZ, BCS., 5 de febrero. - El Congreso de Baja California Sur aprobó reformas legales para blindar la autonomía sindical del sector burocrático y sancionar la injerencia de servidores públicos en los procesos internos de las organizaciones laborales del estado.

En sesión extraordinaria, el pleno avaló modificaciones a la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios, así como a la Ley de Responsabilidades Administrativas, con el objetivo de impedir que funcionarios influyan en elecciones, decisiones o estructuras internas de los sindicatos.

Las reformas fueron presentadas por legisladores de Nueva Alianza y buscaron la armonización local con la legislación federal consolidada a finales de 2025, en esta materia, donde se establecieron como faltas administrativas graves prácticas como la coacción del voto sindical, amenazas, presiones jerárquicas, condicionamiento de beneficios laborales y el uso de recursos públicos con fines de proselitismo sindical.

El dictamen fue presentado por la Comisión de Asuntos Laborales y de Previsión Social, que concluyó, se trata de garantizar que los sindicatos ejerzan su vida interna con plena independencia en su funcionamiento, administración y procesos electorales.

En la discusión, legisladores señalaron que estas disposiciones “buscan erradicar prácticas históricas de intervención política en el sindicalismo burocrático” y asegurar elecciones libres al interior de las organizaciones laborales del servicio público.

Con la aprobación, Baja California Sur se suma a la aplicación de los estándares nacionales en materia de libertad sindical y responsabilidades administrativas, estableciendo un marco legal que prohíbe expresamente la participación indebida de autoridades en asuntos sindicales, expusieron los legisladores en el dictamen aprobado esta tarde.

dmrr/cr