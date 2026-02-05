Más Información

Ellos son los alcaldes detenidos en Jalisco en el último año; son señalados por nexos con el CJNG

Ellos son los alcaldes detenidos en Jalisco en el último año; son señalados por nexos con el CJNG

Tequilera José Cuervo: la legendaria empresa que acusó al alcalde de Tequila de extorsión; te contamos los detalles del caso

Tequilera José Cuervo: la legendaria empresa que acusó al alcalde de Tequila de extorsión; te contamos los detalles del caso

"En Morena no hay intocables", asegura Luisa Alcalde tras captura de alcalde de Tequila; "no hay pactos de impunidad", sostiene

"En Morena no hay intocables", asegura Luisa Alcalde tras captura de alcalde de Tequila; "no hay pactos de impunidad", sostiene

Captan momento en que le limpian los zapatos a Hugo Aguilar; "hecho no representa actuar de la Corte ni como me conduzco", responde

Captan momento en que le limpian los zapatos a Hugo Aguilar; "hecho no representa actuar de la Corte ni como me conduzco", responde

Gobierno de Trump anuncia 6 millones de dólares en ayuda humanitaria para Cuba; mantiene veto al petróleo venezolano

Gobierno de Trump anuncia 6 millones de dólares en ayuda humanitaria para Cuba; mantiene veto al petróleo venezolano

Los otros lujos del Congreso; el intento de spa y los bares en San Lázaro

Los otros lujos del Congreso; el intento de spa y los bares en San Lázaro

LA PAZ, BCS., 5 de febrero. - El Congreso de aprobó reformas legales para blindar la autonomía sindical del sector burocrático y sancionar la injerencia de servidores públicos en los procesos internos de las del estado.

En sesión extraordinaria, el pleno avaló modificaciones a la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios, así como a la Ley de Responsabilidades Administrativas, con el objetivo de impedir que funcionarios influyan en elecciones, decisiones o estructuras internas de los sindicatos.

Las reformas fueron presentadas por legisladores de y buscaron la armonización local con la legislación federal consolidada a finales de 2025, en esta materia, donde se establecieron como faltas administrativas graves prácticas como la coacción del voto sindical, amenazas, presiones jerárquicas, condicionamiento de beneficios laborales y el uso de recursos públicos con fines de proselitismo sindical.

Lee también:

El dictamen fue presentado por la Comisión de Asuntos Laborales y de Previsión Social, que concluyó, se trata de garantizar que los sindicatos ejerzan su vida interna con plena independencia en su funcionamiento, administración y procesos electorales.

En la discusión, legisladores señalaron que estas disposiciones “buscan erradicar prácticas históricas de intervención política en el sindicalismo burocrático” y asegurar elecciones libres al interior de las organizaciones laborales del servicio público.

Con la aprobación, Baja California Sur se suma a la aplicación de los estándares nacionales en materia de libertad sindical y responsabilidades administrativas, estableciendo un marco legal que prohíbe expresamente la participación indebida de autoridades en asuntos sindicales, expusieron los legisladores en el dictamen aprobado esta tarde.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]