La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que fue confirmada la identidad de la persona del sexo masculino localizada sin vida el pasado 2 de enero en el área del Cerro Tetakawi, en San Carlos Nuevo Guaymas.

La persona fue identificada como Francisco “N”, de 28 años de edad, originario del estado de Tlaxcala, quien se encontraba en San Carlos laborando como trabajador de la construcción.

La identificación se realizó por reconocimiento de familiares mediante videollamada, con base en características físicas, entre ellas tatuajes, luego de que el cuerpo permaneciera en calidad de desconocido.

De acuerdo con los actos iniciales de investigación, el fallecimiento se derivó de un accidente, al caer desde una zona elevada del cerro mientras realizaba actividades recreativas.

Las diligencias continúan conforme a protocolo.

