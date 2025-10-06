Culiacán.- Con el programa de Ruta Segura, en el que participan fuerzas federales, estatales y municipales, se reactivó las visitas a la zona turística de la bahía de Altata, en Navolato, cuya derrama económica el pasado fin de semana se estimó en un millón 100 mil pesos.

A través de la promoción de volver a visitar esta zona del Pacífico, se contó con conjuntos musicales, la presencia de payasos, bailables regionales y una amplia variedad de la gastronomía a base de los productos del mar que se capturan en esta zona.

La secretaria de Turismo del Estado, Mireya Sosa Osuna, celebró que en la reactivación de la economía del comercio y prestación de servicios en Altata, el domingo pasado, se tuvo la visita de más de dos mil 500 personas, las cuales disfrutaron de las playas y de los ricos platillos elaborados con mariscos y especies marinas.

Comentó que como parte del nuevo empuje para recuperar el dinamismo económico a la zona turística de la bahía de Altata, se tiene garantizada una ruta segura, con vigilancia continua de los tres niveles de gobierno.

La funcionaria explicó que desde muy temprano se tuvo la visita de 150 bikers y 50 conductores de “bochos”, los cuales disfrutaron de todos los servicios que se prestan, desde diversión, paseos en lanchas, hasta la gastronomía rica en platillos.

Sosa Osuna dio a conocer que se cuenta con un programa de rutas o circuitos de viajes cortos todos los fines de semana, por lo que a partir de las 11 de la mañana, desde catedral, en Culiacán, salen autobuses con destino Altata, el cual ha tenido buenas respuestas, puesto que el domingo pasado por este medio de movilizó a 500 personas.

Afines del mes de septiembre, en una reunión presidida por el secretario de Seguridad Pública del Estado, general Oscar Rentería Schazarino, con dueños de restaurantes, comerciantes y prestadores de servicio, se definió un nuevo esquema de seguridad para resguardar a los visitantes y a la población en general.

Se acordó que las fuerzas federales, estatales y municipales mantendrán recorridos continuos a lo largo de la carretera Culiacán-Altata y en la zona turística y sus alrededores para dar confianza a los visitantes para que se puedan divertir y degustar los platillos que se elaboran con productos del mar.

