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Luego de un operativo, la Procuraduría de Protección al Ambiente (Profepa), clausuró cinco predios en Celestún y Río Lagartos por daños a manglares y dunas derivados de la ocupación ilegal de costa y tala de vegetación.
La dependencia precisó que en ambos puertos se detectó vegetación talada y quemada, 2 mil 578 metros cuadrados de manglar removido y un humedal rellenado, además de 274 metros cuadrados de Zona Federal Marítimo Terrestre ocupados sin concesión.
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Estas clausuras fueron resultado del segundo operativo nacional, encabezado por la Profepa y, en coordinación con La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). Por estos hechos se impuso una clausura total temporal y la Profepa prepara una denuncia penal.
La Profepa precisó que estas acciones se realizaron en las reservas de la Biosfera Río Celestún y la de la Biosfera Río Lagartos, dos de los humedales más importantes de la Península de Yucatán por su biodiversidad y por los servicios ambientales que prestan a las comunidades costeras, principalmente la protección contra huracanes.
Indicó la dependencia que el operativo formó parte de un despliegue mayor que abarcó 33 Áreas Naturales Protegidas en 25 estados del país, con el objetivo declarado de frenar el cambio ilegal de uso de suelo y la ocupación irregular de ecosistemas costeros.
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