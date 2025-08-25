Más Información

Salamanca, Gto.- Tres adultos y un menor de edad murieron y cuatro personas más resultaron lesionadas en un entre un camión de pasajeros, un auto compacto y una camioneta en la carretera estatal Salamanca–Juventino Rosas.

El accidente ocurrió pasadas las 8:30 de la noche de este domingo, en el tramo de la comunidad San Felipe de Jesús.

En el suceso colisionaron un automóvil, una camioneta blanca tipo pick up y un camión con número económico JR 0071. Varios ocupantes quedaron prensados.

Los vehículos implicados invadieron los carriles de ambos sentidos sobre el asfalto mojado por la lluvia, por lo que el tramo fue cerrado a la circulación.

Tras el reporte del choque multiple al Sistema 911, personal de emergencias de Cruz Roja, Bomberos y Protección Civil realizaron maniobras para rescatar a las víctimas y trasladar a las personas heridas a recibir atención médica, una de ellas menor de edad.

De acuerdo al reporte preliminar dos hombres, una mujer y un menor de edad perdieron la vida a causa del choque frontal entre el auto compacto que circulaba de Salamanca a Juventino Rosas, y la camioneta que iba en sentido contrario, y el posterior impacto del camión.

