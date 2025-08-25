Salamanca, Gto.- Tres adultos y un menor de edad murieron y cuatro personas más resultaron lesionadas en un choque entre un camión de pasajeros, un auto compacto y una camioneta en la carretera estatal Salamanca–Juventino Rosas.

El accidente ocurrió pasadas las 8:30 de la noche de este domingo, en el tramo de la comunidad San Felipe de Jesús.

En el suceso colisionaron un automóvil, una camioneta blanca tipo pick up y un camión con número económico JR 0071. Varios ocupantes quedaron prensados.

Lee también Detienen en Colima al “Chalamán”, integrante del CJNG; es familiar de “El Mencho”

Los vehículos implicados invadieron los carriles de ambos sentidos sobre el asfalto mojado por la lluvia, por lo que el tramo fue cerrado a la circulación.

Tras el reporte del choque multiple al Sistema 911, personal de emergencias de Cruz Roja, Bomberos y Protección Civil realizaron maniobras para rescatar a las víctimas y trasladar a las personas heridas a recibir atención médica, una de ellas menor de edad.

De acuerdo al reporte preliminar dos hombres, una mujer y un menor de edad perdieron la vida a causa del choque frontal entre el auto compacto que circulaba de Salamanca a Juventino Rosas, y la camioneta que iba en sentido contrario, y el posterior impacto del camión.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL