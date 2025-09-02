Reynosa.- Dos personas resultaron lesionadas tras el choque de un tren y un tractocamión que transportaba piedra conocida como pilancon.

El accidente se registró en el Ejido Estación Anzaldúas justo en el kilómetro 10 de la carretera ribereña, donde el chofer del tractocamión entregaría 70 toneladas de piedra en un rancho privado a fin de realizar trabajos para emparejar el terreno.

Al detenerse frente al portón, la unidad quedó varada en las vías y en ese momento, la mole de acero circulaba sin que pudieran hacer algo para evitar la colisión.

Tras el impacto, los remolques fueron despedidos y la carga quedó regada en el terreno aledaño.

Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar para resguardar la zona por lo que reportaron dos lesionados que viajaban en el tren, mientras que el conductor del tractocamión, se negó. recibir atención médica.

El área quedó resguardada hasta que el tractocamión pudiera ser retirado y evitar que se registrara otro incidente.

