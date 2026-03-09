A un año, del feminicidio de Vivian Karely Aispuro Cabanillas, de 26 años, su madre, se duele que el juicio que se lleva contra su presunto agresor, Oswaldo Nathanagel “N”, se alarga con argucias legales y los abogados de oficio que les asignaron para asesorarla, le son cambiados en forma continua.

Rosalinda, una de las madres que marcharon el domingo pasado, con familiares que exhibieron grandes lonas, con la foto de las victimas de la violencia expuso que han pasado, casi once meses de la captura del presunto homicida de su hija y aún, no se ha logrado establecer su verdadera identidad, ya que también, adoptó el nombre de Jorge “N”.

“El juicio marcha muy lento, pese a que sobre él, existe una recompensa de 30 mil dólares, por su captura, emitida por las autoridades de los Estados Unidos que lo acusan del asesinato de su novia, en el año 2023, en el Estado de Nevada.”, citó.

La madre de Vivian Karely, fue drogada por una amiga la madrugada del dia 22 de marzo del 2025 y llevada a la casa de su homicida, pese a esos antecedentes, la autoridad judicial, no ha ejercido ninguna acción legal en su contra.

En dia de los hechos, sus dos hijas, Alma y Vivian Karely, salieron juntas a una fiesta celebrada entre amigos, por lo que la primera retorno a su casa, con la confían que su hermana, se quedara con personas que se conocen desde que eran niñas.

Sin embargo, comento, su hija ya no regresó a su casa, por lo que iniciaron su búsqueda, diecisiete días después, su cuerpo en proceso de descomposición fue encontrado en un camino de terracería que conduce al fraccionamiento Villa Fontana, en Culiacán.

Con los datos aportados y las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, Oswaldo Nathanagel “N”, fue capturado el día 16 de abril del 2025, en la ciudad de Obregón, Sonora, donde huyó para ocultarse, bajo el nombre de Jorge “N”.

Un día después, en la audiencia inicial, un juez de control y enjuiciamiento vinculo a proceso a Oswaldo Nathanahee “N”, por su probable responsabilidad en el femicidio de Vivian Karely “N”, de 26 años de edad, la cual murió por un traumatismo craneoencefálico. producido por un mecanismo contuso.

Durante la primera audiencia celebrada el pasado 17 de abril, este solicitó asistencia consular, bajo el argumento que posee la doble nacionalidad, sin embargo, este y su asesor jurídico argumentaron que él había nacido en México y se negó a declarar.

