Alumnos del Centro Universitario de Lagos de Moreno (CULagos), donde Roberto Olmeda Cuellar estudiaba la carrera de ingeniería industria, se manifestaron la mañana de este lunes en ese plantel de la Universidad de Guadalajara para recordar a su compañero y a los cuatro jóvenes que fueron privados de la libertad por sujetos armados él el pasado 11 de agosto en las inmediaciones del mirador de la colonia San Miguel y continúan desaparecidos.

Los estudiantes colocaron veladoras en la entrada del centro universitario y escribieron consignas en las paredes, exigiendo seguridad para todos y justicia para las y los desaparecidos.

Algunos de los alumnos que participaron señalaron que se sienten inseguros en el municipio, ya que muchos de ellos incluso deben hacer largos traslados a pie para ir al centro universitario ya que muchas veces no cuentan con recursos suficientes incluso para pagar el transporte público.

Lee también Reportan otra desaparición en Lagos de Moreno

Estudiantes de la UdeG recuerdan a los cinco desaparecidos en Lagos de Moreno. Foto: Federación Estudiantil Universitaria

En tanto, la Federación Estudiantil Universitaria convocó a un paro simbólico de 15 minutos en todas las sedes de la UdeG en el estado.

“Hoy paramos en toda la red universitaria para exigir nuestro derecho a vivir en paz. Desde el sur hasta el norte, de oriente a poniente, la comunidad universitaria le dice basta a la violencia, a la omisión, a la impunidad. Basta a la intranquilidad y el temor”, dijo Zoe García, presidenta de la agrupación estudiantil.

Los paros se llevaron a cabo en prácticamente todos los planteles y turnos de la casa de estudios, incluso, alrededor de 600 trabajadores de la Universidad de Guadalajara (UdeG) realizaron un paro simbólico de labores durante 15 minutos en la explanada del edificio de Rectoría para sumarse a la exigencia de paz de los estudiantes de Lagos de Moreno.

Lee también Fiscalía de Jalisco y alcalde de Lagos de Moreno desmienten reporte de desaparición de 5 hermanos

Estudiantes de la UdeG recuerdan a los cinco desaparecidos en Lagos de Moreno.Foto: Federación Estudiantil Universitaria

El vicerrector, Héctor Raúl Solís Gadea, agradeció la solidaridad de los universitarios en un momento difícil para Jalisco y para la universidad.

“No hay palabras para expresar un consuelo a las familias, amigos, compañeros que están sufriendo por la ausencia de cinco jóvenes, de los cuales uno es universitario; pero todos son jóvenes jaliscienses. Lo menos que podemos hacer es un acto de indignación, de protesta por esta situación tan complicada que no nos merecemos las y los jaliscienses. Esperamos que la sociedad entera despierte y los gobernantes asuman su responsabilidad en todos los niveles de gobierno, y que de manera solidaria, sociedad y gobierno hagamos algo por resolver esta situación de tanta intranquilidad”, señaló.

El secretario general de la universidad, Guillermo Gómez Mata, pidió no acostumbrarse a estas situaciones, ya que se han superado todos los límites.

Lee también Pese al miedo, rezan por los 5 jóvenes de Lagos de Moreno

Estudiantes de la UdeG recuerdan a los cinco desaparecidos en Lagos de Moreno. Foto: Federación Estudiantil Universitaria

“Desde que supimos de esta situación de Lagos de Moreno no puedo con la tristeza, y no he podido desde ese día trabajar y hacer una vida normal, porque esto ya no puede seguir siendo normal. Esta universidad tiene que seguir adelante y ser parte de esa voz de los que ya no tienen voz. Ojalá sea el inicio de una reflexión personal, en casa, en oficinas, de qué tenemos que hacer cada quien en el día a día para darle la vuelta a esto; si no es por la vía de la educación y el trabajo duro, no sé cómo le vamos a dar la vuelta a este tema”, dijo.

Estudiantes de la UdeG recuerdan a los cinco desaparecidos en Lagos de Moreno.Foto: Federación Estudiantil Universitaria







Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana y muchas opciones más.

ss/rmlgv