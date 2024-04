León, Gto.- La alcaldesa con licencia Alejandra Gutiérrez Campos, candidata del PAN a la Presidencia Municipal de León, reveló que recientemente, estando en funciones, recibió amenazas por las que presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado.

Destacó que como presidenta municipal le tocó tomar decisiones delicadas, complejas, valientes. “No nos hemos rajado, ni nos rajaremos en ese tema".

“Sí he tenido amenazas, nunca las he hecho públicas, pero también las he denunciado formalmente. “Obviamente tomas decisiones, pisas cayos y ha habido amenazas y lo he denunciado conforme lo marca la ley”, aseveró en su segundo día de campaña.

En la sede del comité municipal del PAN, la contendiente por la reelección omitió los detalles sobre el tipo de amenazas.

“Hago lo que tengo que hacer, y asumí la responsabilidad del cargo que en su momento tuve”, puntualizó Gutiérrez Campos.

Para su protección, agregó, cuenta con seguridad municipal por ser un derecho establecido en la ley por su calidad de presidenta con licencia, sin embargo, aclaró que no lo ejerció en toda su capacidad y ni siquiera se mueve en un vehículo oficial.

Dijo que su equipo de seguridad es austero, con las medidas necesarias e indispensables.

