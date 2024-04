LA PAZ, BCS., 1 de abril.- La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena respondió a la inconformidad del alcalde de Los Cabos, Baja California Sur, Oscar Leggs Castro que acusó irregularidades en el proceso interno para elegir candidato -pues busca la reelección- y aseguró que no habría comprobado su inscripción en dicho proceso.

Este órgano nacional partidista respondió a la impugnación del proceso que hizo el alcalde en días pasados y acusó que el recurso es improcedente por que de la documentación presentada, no se identificó el comprobante que lo acredita como participante del proceso, y por ello, no podría responder de fondo, es decir, sobre las impugnaciones.

El alcalde acusa que las encuestas (de donde habría resultado ganador en la contienda interna Christian Agúndez Gómez, hoy candidato y quien iniciará por la tarde este lunes su campaña) habrían estado “amañadas”, incluso evidenció un audio donde se advierten presuntas operaciones para modificarlas y hasta una confesión de un regidor que habría participado en dicha operación.

No obstante, la Comisión morenista no analizó la impugnación argumentando: “el quejoso no prueba contar con interés jurídico en el asunto dado que no acompaña documento alguno con el que pueda sustentar que es participante del proceso de selección interna en el que ocurrió la falta demandada y que, supuestamente, le causaría agravio a su esfera jurídica y de derechos, por lo que, al no acreditarse el vínculo jurídico requerido, no resulta posible considerarla con la facultad de recurrir las presuntas violaciones”.

El documento fue circulado la medianoche del domingo y esta mañana el alcalde acusó que la respuesta de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena “fue la forma más tonta” de realizarla.

“Tengo los pelos de la burra en la mano. En noviembre del año pasado presenté mi intención ante el IEE de reelegirme, también ante el Partido del Trabajo y de Morena, mi partido, a pesar de que un corrupto se ha hecho dueño del partido -local- y quiere hacer y deshacer”, refirió en una transmisión en sus redes sociales.

Señaló que cuenta con la documentación y ayer mismo ya habría acudido a la Sala Regional Guadalajara a presentar otro recurso ante esta contestación.

Insistió en que durante meses él habría salido en primer lugar en las mediciones internas entre los aspirantes: “el espurio -se ha referido así en otras ocasiones a Christian Agúndez Gómez siempre aparecía muy abajo, con el 14 por ciento”.

“Las encuestas fueron manipuladas por los Agúndez, por ellos, el testigo de eso y se salió y se descubrió por que el mismo equipo no estaba de acuerdo con esas marranadas para posicionar al Christian Agúndez como el mejor de todos. La peor estupidez que se pudo haber hecho. Salió a la luz todo esto y puse mi impugnación con base en todo lo que salió en redes sociales, ellos ponían a los encuestadores, fue una cochinada jamás vista en Los Cabos”, enfatizó.

Finalmente, reiteró que la Comisión nacional morenista estaría faltando “al honor y a la verdad”, pues de no estar registrado, por qué lo habrían medido en las encuestas, insistió.

El alcalde dijo confiar en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y pese a que hoy inicien las campañas, advirtió, “esto no se acaba hasta que se acaba".

El lunes pasado, en su registro ante el comité municipal electoral en Los Cabos, Christian Agúndez hizo un llamado a la unidad. Este lunes no se ha pronunciado respecto a la inconformidad que mantiene el alcalde y la resolución de la comisión nacional morenista.

En noviembre del año pasado, el alcalde, junto al resto de los aspirantes, presumió en fotografías la constancia que lo acreditaban como aspirante tanto del PT como de Morena, en el proceso interno.





rmlgv