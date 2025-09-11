Pachuca.- Un grupo de campesinos bloquearon nuevamente la autopista Arco Norte, a la altura de la caseta de Calpulalpan, Tlaxcala, para exigir el pago por las tierras utilizadas en el trazo de esta vía carretera.

Los manifestantes se apostaron sobre el kilómetro 182+400 en ambos sentidos, por lo que la circulación se encuentra totalmente detenida. La última salida con dirección a Atlacomulco es la caseta Santorum, mientras que hacía Texmelucan corresponde a Tulancingo.

Los ejidatarios denunciaron que, pese a las múltiples mesas de trabajo realizadas con autoridades y empresarios para que se les paguen la totalidad de sus terrenos, no se ha llegado a ningún acuerdo.

La construcción de la carretera inició en 2006 y fue inaugurada en 2009. Para su trazo se utilizaron tierras de campesinos de Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Estado de México. Sin embargo, los afectados han señalado que no han recibido el pago correspondiente, motivo por el cual bloquearon nuevamente la autopista con palos y piedras.

Aseguran que desde hace 18 años han exigido el pago completo de la indemnización por sus tierras expropiadas, ya que sólo han recibido anticipos o pagos parciales que consideran injustos. Además, acusaron que las autoridades los han engañado en las reuniones sostenidas, pues los acuerdos no se han cumplido.

El bloqueo ha provocado el cierre total de la autopista y largas filas de vehículos varados en esta vía de comunicación.

afcl/LL