Hermosillo, Sonora.- Una rápida reacción de una cajera de banco permitió rescatar a un hombre que había sido privado de su libertad y obligado por tres sujetos a retirar dinero en una sucursal bancaria ubicada en el Centro de Hermosillo.

De acuerdo con el reporte de la Policía Municipal, el hecho ocurrió alrededor de las 10:30 horas de este viernes 31 de octubre, cuando la víctima ingresó a la sucursal del banco BBVA de la avenida Aquiles Serdán y José María Yáñez, acompañada por sus captores.

En un momento de descuido, el hombre de 55 años pidió auxilio a una cajera, quien de inmediato activó el botón de pánico, lo que generó una intensa movilización policiaca.

Lee también: Reabren Centro Educativo Infantil ISSSTEP de Puebla; fue deshabilitado durante la pandemia

Según el testimonio del afectado, se encontraba trabajando en su despacho, en la calle Chihuahua, cuando un individuo con el rostro cubierto se acercó a pedir información. Al permitirle el acceso, el sujeto lo empujó, y junto con otro hombre lo golpearon y lo obligaron a subir a su vehículo. Posteriormente, lo trasladaron hasta la sucursal bancaria para forzarlo a retirar efectivo.

Gracias a la oportuna intervención de la empleada y a la rápida respuesta de los cuerpos de seguridad, la víctima fue localizada sana y salva dentro del banco.

Los agresores aprovecharon la confusión para escapar, por lo que las autoridades iniciaron un operativo para localizarlos.

Lee también: Joven saca hacha durante pelea a bordo de transporte público de Santa Catarina, Nuevo León

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora, informó que ya se abrió una carpeta de investigación por el delito de privación ilegal de la libertad y robo, y confirmó que uno de los presuntos implicados fue asegurado por agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

Asimismo, la FGJE aclaró que el caso no está relacionado con cobro de piso, como se difundió en redes sociales.

Las investigaciones continúan para dar con el paradero de los otros dos sujetos involucrados.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr