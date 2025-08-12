Más Información

León.- Un hombre fue detenido por asaltar a personas adultas mayores dentro de la clínica número 47 del IMSS, ubicada en la colonia Las Trojes, con la complicidad de dos individuos más, en .

La banda criminal arrojaba pintura a las víctimas para forzarlas a ir al baño a limpiarse y en ese punto las despojaban de sus carteras y pertenencias.

El 6 de agosto, un hombre presuntamente implicado fue detenido por derechohabientes y personal de seguridad privada del Seguro Social; la captura quedó grabada en un video subido a las redes sociales.

En el filme se observa a una persona tirada en el suelo, sometida por guardias y civiles.

“Ya agarraron a uno, porque ya tenemos semanas así, con los mismos problemas”, comenta una mujer mediante un dispositivo móvil a escasa distancia del detenido.

En un comunicado, el IMSS Guanajuato señaló que el miércoles 6 de agosto de 2025, un hombre ingreso a la Unidad de Medicina Familiar número 47 y fue detenido por derechohabientes y elementos de seguridad interna, tras ser señalado como presunto responsable de robo.

“En cuanto fue controlada la situación, se dio parte de inmediato a la Policía Municipal, acudiendo para asegurar al individuo e iniciar las investigaciones correspondientes”.

Condenó enérgicamente cualquier acto delictivo que atente contra la integridad física y el patrimonio de su personal y derechohabientes.

“El IMSS Guanajuato refuerza las medidas de seguridad en la unidad”, posteó la institución.

