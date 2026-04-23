San Cristóbal de las Casas, Chis; 23 de abril. - Pablo Ruiz Córdova, el hombre por el que el Ministerio Público ofrecía una recompensa de 500 mil pesos, por haber cercenado las manos de su exesposa, Ana Luisa, de 27 años de edad, en el municipio de Cintalapa, fue capturado esta tarde.

La Fiscalía de Chiapas informó que esta tarde fue detenido Pablo “N”, acusado del delito de feminicidio en grado de tentativa. “Quiero dar a conocer al pueblo de Chiapas que acaba de ser aprendido Pablo N, presunto responsable de feminicidio en grado de tentativa de Ana Luis N, cometido en el municipio de Cintalapa”, anunció el Fiscal Jorge Luis Llaven Abarca.

Agregó que, en este caso, no habrá impunidad, por lo que Pablo “N” será puesto a disposición de un Juez.

Lee también Aguascalientes apuesta por mercados internacionales; empresarios participan en Hannover Messe 2026 en Alemania

El lunes 13 de abril por la tarde, Pablo, quien tenía una orden de restricción emitida por un Juez, ingresó a la vivienda donde se encontraba Ana Luisa y sus hijas, para golpearla y cercenarle las manos con un machete y huir del lugar.

En estado grave de salud, Ana Luisa fue traslada en un mototaxi a una clínica y más tarde fue enviada a un hospital de Tuxtla, donde se ha recuperado de las lesiones que sufrió durante la agresión.

El día 15 de abril, familiares de Ana Luis informaron que Pablo había sido visto en el municipio de Cintalapa, pero se había rapado, para pasar desapercibido de las autoridades.

Ana Luisa, fue atacada a machetazos en Cintalapa, Chiapas por su exesposo. Foto: Especial.

En las próximas horas, el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca informará en detalles sobre la aprehensión del presunto feminicida cuyos hechos provocaron la indignación y el repudio ciudadano.

Organizaciones feministas, como la Colectiva 50 + 1 condenaron la agresión, en el contexto de "la ola de violencia machista y feminicida" que sigue cobrando la integridad y la vida de las mujeres en Chiapas.

Leer también Mantienen búsqueda de 7 campesinos desaparecidos en Atenango del Río, Guerrero; hallan rastros de violencia

La Colectiva mantiene la postura que para enfrentar el flagelo social del feminicidio, la demanda central a las autoridades es la transparencia y la celeridad institucional, porque el hermetismo fomenta la impunidad y la desprotección de las víctimas.

Por ello urge la revisión de la alerta de violencia de género que no puede ni debe continuar "como un protocolo de papel mientras la sangre de las mujeres sigue corriendo".

Porque, además los mecanismos actuales no protegen la vida de las mujeres ni de la niñez en Chiapas, por tanto la exigencia a la Fiscalía General del Estado y a la Secretaría de Seguridad del Pueblo es que refuercen de inmediato los operativos de búsqueda y captura de potenciales feminicidas, puntualizó la agrupación feminista.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr