León, Gto.- Un hombre originario de Colombia, clasificado como un probable ladrón de perfil internacional, fue detenido y vinculado a proceso penal en León, Guanajuato.

La Fiscalía General del Estado explicó que el colombiano Helmer “N”, alias “El Splinter”, era un objetivo prioritario por la comisión de robos en zonas residenciales.

Tras una exhaustiva labor de inteligencia y seguimiento por parte de la Unidad Especializada en Robo a Casa Habitación, Industria y Comercio de la Región A, lograron capturarlo.

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Cae en Guanajuato ladrón colombiano de talla internacional. Foto: Especial.

El individuo es investigado por su probable participación en múltiples robos a residencias de alta plusvalía en esta ciudad.

El trabajo de investigación criminal permitió establecer que Helmer “N” operaba en diversas zonas, sobre todo en las colonias León Moderno y Arbide.

El sujeto irrumpía de manera estratégica para sustraer objetos de alto valor, incluyendo joyas de alta gama, relojes de lujo y dinero en efectivo.

En cámaras de grabación consta su probable participación en el robo a diversos inmuebles.

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Investigación permitió determinar su modus operandi

“Una pieza fundamental para el esclarecimiento de estos hechos fue el análisis forense de diversas videograbaciones de cámaras de seguridad, las cuales captaron su modus operandi y permitieron a los agentes de la Agencia de Investigación Criminal determinar su identidad y paradero”, señaló la FGE.

En audiencia judicial, el agente del Ministerio Público aportó las pruebas contundentes que demuestran su presunta responsabilidad en al menos dos atracos recientes.

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Un juez penal valoró los datos de prueba del fiscal para dictar el auto de vinculación a proceso penal en contra de Helmer, con la medida cautelar de prisión preventiva durante la investigación complementaria.

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