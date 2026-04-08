Por falta de quórum, falló el intento de una parte del cabildo de Tequila para destituir a la alcaldesa interina, Marisol Rodríguez Rivera (Morena), quien asumió el cargo el pasado 8 de febrero tras el arresto de del expresidente municipal Diego Rivera Navarro, presuntamente vinculado al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y quien enfrenta cargos por delincuencia organizada y extorsión.

El martes, seis regidores y el síndico, Fernando Contreras Salazar, firmaron la convocatoria para la sesión extraordinaria que se realizaría este miércoles a las 19:00 horas; desde entonces trascendió que había un acuerdo que incluía a varios regidores de Morena para que Contreras Salazar fuera nombrado alcalde.

Pero a la cita sólo llegaron cinco de los 11 integrantes del cabildo, por lo que no se completó el quórum necesario para desahogar la sesión.

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Contreras Salazar lamentó la ausencia de sus compañeros y negó que hubiera un acuerdo para destituir a la alcaldesa, incluso señaló que durante la sesión se pudo haber tomado la decisión de ratificarla.

Insistió en que lo único que se pretende es solventar las irregularidades que hubo de origen cuando se nombró a Rodríguez Rivera como presidenta interina.

Desde que llegó al cargo como alcaldesa interina, Rodríguez Rivera fue cuestionada, incluso por algunos de sus compañeros de partido, por su supuesta cercanía a Rivera Navarro, sin embargo, el gobierno de Jalisco aseguró en ese momento que el nombramiento fue avalado por la secretaria de Gobernación de la administración federal, Rosa Icela Rodríguez.

Durante los últimos cinco meses en que el morenista Diego Rivera Navarro gobernó Tequila, Fernando Contreras Salazar solicitó licencia a su cargo como síndico por presuntas amenazas del entonces presidente municipal, pero cuando éste fue detenido por elementos de las fuerzas federales, solicitó su reingreso al cabildo.

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