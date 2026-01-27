La Auditoría Superior del Estado de Guerrero (ASE) aclaró que no existe una “carta de liberación” por más de 900 millones de pesos a favor del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, como aseguró públicamente la presidenta municipal Abelina López Rodríguez, y precisó que los procesos de fiscalización al municipio continúan conforme a la ley.

En un comunicado, la ASE respondió a diversas publicaciones y declaraciones de la alcaldesa, quien sostuvo que no tiene observaciones pendientes del ejercicio fiscal 2023 y que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) le habría entregado una supuesta carta que la libera de responsabilidades sobre el uso de recursos federales.

Al respecto, el órgano fiscalizador estatal puntualizó que el documento referido no es una “carta de liberación”, sino un pronunciamiento de solicitud de aclaración derivado de la revisión del Ramo 28, correspondiente a Participaciones Federales, lo cual no implica la conclusión ni el cierre de observaciones.

Asimismo, la Auditoría de Guerrero explicó que, en el marco del Convenio de Colaboración firmado con la ASF el 30 de abril de 2024, inició un proceso de fiscalización al Ayuntamiento de Acapulco relacionado con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), perteneciente al Ramo 33 del ejercicio fiscal 2023, el cual es independiente y distinto al señalado por la alcaldesa.

La ASE subrayó que se trata de conceptos, fondos y procedimientos diferentes, por lo que las declaraciones de la presidenta municipal no corresponden al ámbito de competencia ni al proceso que actualmente revisa el órgano estatal.st

Finalmente, reiteró su compromiso de hacer cumplir la ley en materia de fiscalización, con apego a los principios de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, y señaló que respetará el debido proceso y acatará la resolución definitiva que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al caso.

