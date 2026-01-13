A través de redes sociales se volvió viral un video donde se muestra el ataque que sufre una adulta mayor por parte de un grupo de perros en calles de Cuautla, Morelos.

En las imágenes, tomadas de una cámara de seguridad, se observa a la mujer atravesando una calle mientras de la casa de uno de los vecinos salen corriendo unos 15 perros, quienes sin motivo alguno se acercan a la mujer y comienzan a ladrarle y atacarla.

La víctima comienza a gritar y en un intento por escapar tropieza y cae al piso lo que provoca que los perros se alteren más y continúen con su ataque. Se puede apreciar que algunos la muerden en varias partes del cuerpo.

Ante la escena, el dueño de los animales corre a auxiliar a la señora mientras está grita de dolor y los perros continúan ladrando.

El hombre continúa intentando alejar a los perros mientras intenta incorporar a la mujer. La grabación concluye cuando otro vecino sale a ayudar armado de una escoba, con la que logra golpear a uno de los perros.

De acuerdo con medios locales, el ataque ocurrió por el cruce de las calles Héroe de Nacozari y Ferrocarril de la colonia Cuautlixco.

Se informó que la mujer tuvo que ser trasladada a un hospital para recibir múltiples puntadas por las heridas que sufrió.

Tras la agresión, el Ayuntamiento de Cuautla informó que acudió directamente al domicilio del propietario de los perros, con quien se sostuvo un dialogo respetuoso para establecer acuerdos de forma pacífica, a fin de evitar este tipo de hechos.

En dicha intervención participaron de forma coordinada las direcciones de Salud Municipal, Protección Civil, Prevención del Delito, Gobernación, Seguridad Pública, Servicios de Salud Morelos, así como la ayudante municipal.

Irma Lilia Rosas, titular de la Dirección de Salud Municipal, dio a conocer al propietario una serie de medidas que deberá cumplir, entre las que destacan: no permitir que los perros salgan a la vía pública, realizar la esterilización de los caninos y aplicar las vacunas correspondientes.

Se indicó que el Ayuntamiento dará seguimiento para corroborar que dichas acciones sean cumplidas, programando una visita en 10 días, con el objetivo de garantizar una tenencia responsable.

Foto: Ayuntamiento de Cuautla

A través de sus redes sociales, el Ayuntamiento informó que, a petición de la mujer afectada, se propuso al propietario que diera en adopción a los perritos como una medida de prevención, misma que fue rechazada.

Se destacó que el propietario de los perros ya cubrió en su totalidad los gastos médicos derivados de la atención a la mujer afectada, esto como parte de los acuerdos establecidos y en un acto de responsabilidad ante lo sucedido.

“De igual manera, el Gobierno Municipal exhorta a los vecinos de la localidad a mantenerse atentos y a realizar el reporte correspondiente en caso de detectar a los caninos en la vía pública, con el objetivo de prevenir riesgos y salvaguardar la integridad de la ciudadanía”, señaló.

