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Comitán de Domínguez, Chis.- Un campesino sin vida dejó un de habitantes del ejido Tziscao, contra campesinos de La Cañada, ambos del municipio de La Trinitaria, ubicadas en el , en la frontera con Guatemala.

Por la mañana de este sábado, habitantes de denunciaron la presencia de hombres armados con machetes en los límites de su predio, por lo que pidieron que se retiraran del lugar, porque no querían enfrentarse.

“Aquí están entrando los ; nosotros estamos en nuestra propiedad acá. Estamos esperando si van a pasar a nuestra propiedad”, narró un campesino en un video que colgó en la página Refugio La Cañada Servicios Ecoturísticos.

Los hombres de Tziscao con los rostros cubiertos y con machetes, se acercaron hasta los límites del terreno donde viven los habitantes de La Cañada. “Aquí nos están amenazando… No queremos ningún enfrentamiento”, lanzó un campesino.

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Más tarde, los habitantes de Tziscao entraron al predio donde asesinaron a un hombre que no ha sido identificado.

Elementos de la Policía Municipal y Policía Estatal se dirigen hacia el lugar del enfrentamiento.

La comunidad de Refugio La Cañada Servicios Ecoturisticos, fue atacada por la comunidad de Tziscao. | Foto: Fredy Martín
La comunidad de Refugio La Cañada Servicios Ecoturisticos, fue atacada por la comunidad de Tziscao. | Foto: Fredy Martín

“Señor gobernador (Eduardo Ramírez Aguilar), en estos momentos la comunidad de Refugio La Cañada Servicios Ecoturísticos está siendo atacada por la comunidad de Tziscao; están entrando a invadir nuestra propiedad. Exigimos su apoyo inmediatamente”, clamaron los habitantes de La Cañada.

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A raíz del enfrentamiento, el secretario de Turismo, Segundo Guillén, declaró: “Ante la situación presentada en el Parque Nacional Lagos de Montebello, hacemos un llamado respetuoso y firme a la unidad”. “Este territorio, que es una de las mayores bellezas naturales de Chiapas y de México, no pertenece a la división, sino a la colaboración”.

“Desde la Secretaría de Turismo reiteramos nuestra disposición para acompañar, mediar y facilitar los acuerdos necesarios que permitan avanzar hacia un modelo donde todas y todos tengan cabida”, expuso.

Parque Nacional Lago de Montebello. | Foto: Fredy Martín Pérez.
Parque Nacional Lago de Montebello. | Foto: Fredy Martín Pérez.

No es la primera vez que habitantes de Tziscao se enfrentan con sus vecinos. Hace varios años, cortaron caminos a habitantes de la aldea Quetzal, del municipio de Nentón, Guatemala, para evitar que el turismo ingresara al lugar, recordó un poblador.

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El ayuntamiento de La Trinitaria, ni la secretaria de Gobierno, Dulce María Rodríguez Ovando, han informado nada sobre este enfrentamiento.

La Fiscalía de Chiapas calificó como “altercado” lo que ocurrió esta mañana en el parque nacional Lagos de Montebello y anunció que un grupo interinstitucional se traslada al área donde ocurrió el ataque armado.

“Como respuesta inmediata a los reportes de un altercado entre civiles en la localidad de Tziscao, autoridades de los tres niveles de gobierno intervinieron para salvaguardar la integridad de los habitantes de La Trinitaria. El reporte oficial indica que se restableció la calma”, dijo la Fiscalía.

El Ministerio Público “ya trabaja en el esclarecimiento de los hechos y en la búsqueda de los responsables vinculados al deceso de una persona durante el enfrentamiento”.

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JACL/cr

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